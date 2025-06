Qatar Airways désignée compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Le transporteur aérien rejoint le panel de partenaires commerciaux de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, qui débutera samedi 14 juin

Appelée à redessiner les contours du football interclubs, cette nouvelle compétition accueille l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde parmi son riche plateau de sponsors

Avec ce nouvel accord, Qatar Airways réaffirme son engagement lors des grands événements footballistiques

La FIFA a le plaisir d’annoncer la signature d’un nouvel accord qui fait de Qatar Airways la compagnie aérienne officielle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. Primé à de nombreuses reprises, le transport aérien intègre un aréopage de grandes marques en vue de la nouvelle compétition interclubs de référence à l’échelle internationale. À ce titre, il fera partie des marques phares de la compétition et proposera des expériences exclusives aux supporters.

« Une nouvelle ère va débuter avec la Coupe du Monde des Clubs, et nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Qatar Airways à l’heure d’ouvrir ce nouveau chapitre passionnant », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Par son engagement au service de l’excellence et sa capacité à rapprocher les personnes du monde entier, Qatar Airways est le partenaire idéal pour cet événement exceptionnel, qui mettra aux prises 32 des plus grands clubs de la planète à l'occasion d'une fête du football totalement inédite. Pour la première fois, le football de clubs va unir le monde, et Qatar Airways est appelé à jouer un rôle clé dans cette perspective. »

Le directeur général du groupe Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, semble sur la même longueur d'ondes : « Ce nouvel accord avec la FIFA concrétise notre vœu le plus cher : collaborer avec l’instance faîtière du football pour accompagner les supporters au plus près de l’action. Au-delà de l’aspect commercial, la présence de Qatar Airways lors de cette compétition sensationnelle vise à sublimer l’expérience des spectateurs, qui pourront profiter de notre réseau mondial comptant plus de 170 destinations, dont 11 aux États-Unis. Nous sommes fiers de participer à cet événement en contribuant à rassembler les joueurs, les officiels et les supporters grâce à la puissance du football et du transport aérien. »

Organisée dans 12 villes des États-Unis, la Coupe du Monde des Clubs 2025 réunira 32 des plus grands clubs de la planète. Le match d’ouverture opposera l’Inter Miami CF de Lionel Messi au Al Ahly FC, samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. La finale aura lieu dimanche 13 juillet à New York – New Jersey.

Outre son partenariat avec la FIFA, Qatar Airways sponsorise deux clubs participant à la compétition : le Paris Saint-Germain et le FC Internazionale Milano, qui lanceront leurs campagnes respectives à Los Angeles dimanche 15 juin et mardi 17 juin.