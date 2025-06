Le PIF et la FIFA nouent un partenariat en vue de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

Ce partenariat élargit la présence mondiale du PIF dans le milieu du sport et témoigne d’un engagement commun avec la FIFA en faveur de la croissance du football

Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) et la FIFA ont annoncé aujourd’hui que le premier nommé était désormais partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ , qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet prochains.

Ce partenariat vient concrétiser la vision commune de la FIFA et du PIF, qui consiste à accroître la participation dans le sport en ouvrant de nouvelles perspectives, en encourageant l’innovation et en mobilisant les supporters du monde entier. Il se concentre en particulier sur les jeunes en leur offrant diverses opportunités et en soutenant les efforts de la FIFA pour développer le football de base.