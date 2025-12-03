Panini America dévoile la couverture de son album de vignettes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour le Canada et les États-Unis

La présentation a été effectuée lors d’un événement spécial aux États-Unis, quelques jours avant le tirage au sort final

L’édition 2026 du célèbre album d’autocollants sera la plus grande jamais produite par Panini

Une couverture consacrée au Mexique paraîtra également dans les prochains mois

Alors que le Tirage au sort final de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, prévu ce vendredi, suscite un vif intérêt à travers la planète, Panini America a dévoilé aujourd’hui une saisissante couverture pour le Canada et les États-Unis en vue de la nouvelle itération de son célèbre album de vignettes à collectionner. Celui-ci, qui offrira une nouvelle fois à des dizaines de millions d’amateurs de football la possibilité de perpétuer une longue tradition, sera une manière de célébrer ce qui promet d’être la plus grande et la plus belle édition de la compétition reine du football.

Depuis plus d’un demi-siècle, les autocollants Panini de la Coupe du Monde de la FIFA™ captivent les fans et les collectionneurs du monde entier, rendant hommage aux joueurs et aux équipes qui s’affrontent sur la plus prestigieuse des scènes. Cette nouvelle collection sera la plus riche jamais proposée à ce jour, puisque la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique réunira 48 équipes.

Panini publiera la couverture de son album pour l’international dans les mois à venir, peu avant le coup d’envoi de l’événement phare de la FIFA en Amérique du Nord, tandis qu’une autre couverture spéciale devrait être lancée au Mexique. La présentation du jour marque quoi qu’il en soit une grande première pour Panini, puisque jamais une de ses collections n’avait comporté de couverture dédiée à une région hôte de la Coupe du Monde. Une campagne de précommande à durée limitée a été également été lancée sur Amazon pour l’occasion.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « À l’instar de la Coupe du Monde, l’album de vignettes Panini est une des traditions les plus emblématiques et les plus anciennes de la culture footballistique mondiale. Depuis de nombreuses générations, il rassemble les supporters, soulève l’enthousiasme et crée des souvenirs qui perdurent bien après le coup de sifflet final. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat pour la Coupe du Monde 2026. Nous avons hâte de célébrer avec Panini un produit qui parle aux collectionneurs, aux familles et aux fans de tous âges. Cet album est plus qu’un objet de collection – il symbolise la joie, la passion et l’impatience qui caractérisent la Coupe du Monde. »

La couverture américano-canadienne reprend le style et les couleurs de la Coupe du Monde 2026, le tout sublimé par l’emblème officiel de la compétition et le trophée de la Coupe du Monde, tout en mettant en valeur l’intemporel « retourné acrobatique » de Panini, inspiré de l’ancien joueur italien Carlo Parola et devenu logo officiel de Panini en 1965.

« Notre collection de vignettes Panini de la Coupe du Monde est appréciée sur toute la planète depuis des générations, et nous sommes fiers de présenter cette historique couverture Canada-États-Unis pour l’édition 2026 de notre album », a déclaré Mark Warsop, directeur général de Panini America. « Cette couverture spéciale constitue la première étape de la mise en valeur de nos produits et partenariats tout au long de la Coupe du Monde 2026, et nous sommes convaincus que les fans et les collectionneurs en seront ravis. »

La Coupe du Monde 2026 se tiendra dans 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique. La présentation de cette couverture spéciale a eu lieu aujourd’hui à New York – New Jersey, où se jouera la finale en juillet prochain.