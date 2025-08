Mengniu reste sponsor de la Coupe du Monde et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ jusqu’en 2030

L’entreprise laitière Mengniu parrainera les grandes compétitions de la FIFA en 2026, 2027 et 2030

Cet accord fait suite à trois partenariats couronnés de succès

La marque chinoise veut mettre l’accent sur la santé et la nutrition, mais aussi offrir de bons moments aux supporters et aux consommateurs du monde entier

Mengniu rejoint les sponsors officiels des Coupes du Monde de la FIFA 2026 et 2030™, ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Déjà présente lors des éditions 2018 et 2022 du grand rendez-vous mondial, l’entreprise compte actuellement au nombre des sponsors d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Cet accord au long cours marque le début d'une nouvelle collaboration passionnante entre Mengniu et la FIFA. Les deux entités continueront ainsi de proposer leur vision de la santé et du bonheur aux consommateurs de toute la planète.

"Nous avons le plaisir de confirmer la présence de Mengniu parmi les sponsors officiels de la Coupe du Monde Féminine et de la Coupe du Monde jusqu’en 2030. Mengniu est une marque internationale qui contribue à la santé publique en proposant des produits nutritifs et délicieux. Mengniu s’est engagé depuis quelques années dans le développement du sport international. Nous sommes ravis de cette alliance, grâce à laquelle nous serons en mesure de proposer toujours plus de matches spectaculaires aux supporters lors de nos prochaines compétitions masculines et féminines", déclare Romy Gai, directeur de la division Affaires commerciales de la FIFA.

Jeffrey Lu, PDG et directeur exécutif de Mengniu, se félicite lui aussi de ce contrat : "La poursuite de notre collaboration avec la FIFA témoigne de l’estime dont jouissent nos produits et notre philosophie au niveau international. La Coupe du Monde Féminine et la Coupe du Monde sont des plateformes importantes pour faire découvrir les marques chinoises au reste du monde. Aux côtés de la FIFA, Mengniu reste fidèle à sa vision, ‘un peu de nutrition pour que chaque vie s’épanouisse’. Nous accompagnons les rêves de ceux qui aiment le football à travers nos produits laitiers de qualité et nous encourageons un mode de vie sain en apportant à nos clients de la santé et de la joie, sur le terrain comme en dehors."

En 2026, la 23e édition de la Coupe du Monde aura lieu au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour la première fois, la compétition se déroulera dans trois pays hôtes. Le plateau a été élargi à 48 équipes, qui disputeront 104 matches au total. Parallèlement, Mengniu continue d’apporter son soutien au football féminin, à tous les niveaux. Sponsor de la Coupe du Monde Féminine 2023, l’entreprise sera également sponsor officiel de la prochaine édition, en 2027. Durant chacun des trois grands rendez-vous prévus en 2026, 2027 et 2030, Mengniu mènera des promotions exclusives et des activités marketing afin de mieux faire connaître ses produits laitiers de qualité et sa philosophie au service de la santé, de la nutrition et du bonheur.