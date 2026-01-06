Marriott Bonvoy® aidera les supporters à profiter pleinement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Marriott Bonvoy®, le groupe hôtelier aux plus de 30 enseignes d’exception, s’associe avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour le retour de l’épreuve reine sur le continent nord-américain, 32 ans après l’édition 1994. Partenaire hôtelier officiel de la compétition, Marriott Bonvoy® aidera les supporters du monde entier à se loger sur l’ensemble des trois pays hôtes, en leur offrant un cadre idéal pour profiter de cet événement historique et faire le plein de souvenirs inoubliables. Tout au long de la Coupe du Monde de la FIFA™ , le réseau d’hôtels du groupe et les différentes activités organisées permettront aux supporters de profiter pleinement de la compétition, notamment grâce à des séjours immersifs, aux Moments Marriott Bonvoy® et à des formules exclusives. D’autres avantages seront également dévoilés d’ici au coup d’envoi tant attendu. Fort de dizaines d’établissements implantés dans chacune des villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, le groupe hôtelier accompagnera les fans à chaque étape de leur expérience pour les aider à vivre totalement leur passion du football. « Des millions de personnes parlent la langue du football. Ce sport rassemble les familles, les communautés et les cultures d’une génération à l’autre. De la même manière, par les liens durables qu’ils nous permettent de tisser, nos voyages façonnent notre identité. Grâce à Marriott Bonvoy, nos voyageurs ont la chance de vivre des expériences qui renforcent ces liens et forment des souvenirs inoubliables », a déclaré Peggy Roe, responsable de l’expérience client chez Marriott International. « La Coupe du Monde 2026 s’annonce comme un événement mémorable. En tant que partenaire hôtelier, Marriott Bonvoy accompagnera les supporters tout au long de cette compétition historique, par la convivialité de ses établissements et la qualité de son programme de fidélité. »

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir Marriott Bonvoy en tant que partenaire hôtelier officiel de la Coupe du Monde 2026. Grâce à sa large gamme d’établissements disséminés à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique, Marriott sera en mesure de proposer des services d’exception aux nombreux supporters de tous pays attendus pour la plus grande Coupe du Monde de l’histoire. De juin à juillet prochains, Marriott permettra ainsi aux fans du monde entier de sublimer leur expérience entre les matches qu’ils suivront avec passion, depuis les tribunes des stades ou les sites du FIFA Fan Festival. » Leader mondial de l'hôtellerie de luxe, Marriott Bonvoy® propose ses services premium dans plus de 30 enseignes à travers 143 pays et territoires. En s’appuyant sur un large portefeuille d’établissements, un programme fidélité d’excellence, des cartes de crédit spéciales, de nombreux partenariats et bien plus encore, Marriott Bonvoy offre des expériences exceptionnelles et des souvenirs inoubliables à ses clients. Outre son statut de partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le groupe Marriott s’est également associé à Visa, l’un des leaders mondiaux en matière de paiements numériques et partenaire de longue date de la FIFA. Les voyageurs et supporters du monde entier pourront ainsi bénéficier d’une expérience client incomparable pendant l’épreuve reine. Avec plus de six millions de spectateurs attendus dans les stades et six milliards de personnes qui suivront la compétition sur toute la planète, la Coupe du Monde 2026™ sera un événement d’une ampleur sans précédent. Mettant aux prises 48 équipes lors de 104 rencontres disputées à travers trois pays et 16 villes hôtes , elle enflammera le continent nord-américain et unira le monde du mardi 11 juin au dimanche 19 juillet prochains. Pour en savoir plus sur Marriott Bonvoy et la Coupe du Monde de la FIFA 2026, rendez-vous sur www.marriottbonvoy.com et FIFA.com.