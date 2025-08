M. Romy Gai nommé Directeur des Affaires de la FIFA

Romy rejoint la FIFA en provenance du groupe AWE International, dont il avait pris la présidence en 2015. Auparavant, il a passé 14 ans à la Juventus FC, en Italie, en qualité de responsable du développement des revenus, directeur marketing et directeur général adjoint, et a occupé le poste de directeur général de l'UAE Football League (UFL) aux Émirats Arabes Unis.

"La nomination de Romy à la direction des affaires renforcera l'engagement de la FIFA envers ses partenaires commerciaux et marketing", a déclaré la Secrétaire Générale de FIFA, Fatma Samoura. "Il s'est impliqué toute sa vie dans le football et nous sommes heureux de bénéficier de son expertise pour nous aider dans nos futures entreprises commerciales à travers le monde."

"Je tiens également à remercier Kay pour son engagement durant son passage chez nous", a repris Fatma Samoura. "À son arrivée, l'un de ses mandats consistait à cultiver et à développer les innombrables opportunités offertes par le paysage multimédia virtuel actuel pour atteindre l'objectif de la Vision 2020-2023 de la FIFA, qui est de rendre le football véritablement mondial. Le lancement de FIFA+ témoigne du travail effectué par son équipe et lui, et dont Romy hérite au sein de la Division Commerciale de la FIFA."

"Ce fut un honneur et un privilège de diriger cette équipe commerciale dynamique, ainsi que de travailler main dans la main avec nos partenaires et l'équipe dirigeante de la FIFA pour faire grandir le beau jeu", a commenté Kay Madati. "Ma décision de me concentrer sur ma famille n'a pas été prise à la légère, et je reste déterminé à collaborer étroitement avec Romy pour le mettre lui, nos partenaires et l'ensemble de l'équipe FIFA sur la voie du succès à l'approche d'une Coupe du Monde exceptionnelle au Qatar."