Les FIFA Fan Festivals™ de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ attirent plus de 500 000 visiteurs

Ce cap historique est franchi après 19 jours de football, de musique et de divertissement

Les villes hôtes d’Australie et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande proposent un accès gratuit à leur FIFA Fan Festival™

Ashleigh Gell, de Sydney, a reçu deux billets pour la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Les tout premiers FIFA Fan Festival installés dans le cadre d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA rencontrent un succès retentissant, ayant franchi lundi soir la barre des 500 000 visiteurs.

Ashleigh Gell, originaire de Sydney/Gadigal, est restée bouche bée lorsque Gerdine Lindhout, cheffe du département Opérations marketing et promotion événementielle de la FIFA, l’a invitée à monter sur la scène du FIFA Fan Festival de sa ville natale. En tant que 500 000e personne accueillie dans les FIFA Fan Festivals de toutes les villes hôtes, elle a reçu deux billets pour la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

"C’est juste incroyable de penser que nous sommes les 500 000e visiteurs", a déclaré Gell, venue accompagnée par son amie française, Sarah Gay.

"Nous avons cherché des billets pour les matches restants, alors nous sommes vraiment très heureuses de recevoir ce cadeau", a déclaré Gell, qui a particulièrement apprécié de voir autant d’outsiders se qualifier pour la phase à élimination directe. Les FIFA Fan Festivals (anciennement FIFA Fan Fests) font partie intégrante des Coupes du Monde de la FIFA depuis 2006. Mais cette édition 2023 en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande marque la première fois que cette expérience unique est proposée dans toutes les villes hôtes d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Depuis leur création, les Fan Festivals de la FIFA ont accueilli près de 40 millions de visiteurs sur les cinq continents. L’intérêt pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été tout aussi impressionnant, avec un record de 50 000 visiteurs atteint le 27 juillet, le soir d’Australie – Canada.

Accessibles gratuitement, les FIFA Fan Festivals retransmettent les rencontres en direct sur des écrans géants et proposent un programme passionnant comprenant musique, divertissement, culture locale, spécialités culinaires proposées par des chefs primés et de nombreuses autres activités amusantes pour supporters et supportrices de tous âges.

Plusieurs grands noms de la scène musicale australienne et néo-zélandaise s’y sont produits, notamment Ladyhawke, Jessica Mauboy, Kimbra et San Cisco, mais aussi de nombreux artistes locaux prometteurs.

Gell a résumé le FIFA Fan Festival à sa manière : "bonne ambiance, amis et football".

Si le nombre de visiteurs a atteint son apogée pendant les rencontres, les divertissements et les activités familiales ont également attiré un flot continu de visiteurs en journée.

"On considère souvent que les stades sont le cœur de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. On peut légitimement dire que le FIFA Fan Festival en est l’essence et l’âme", a déclaré Gerdine Lindhout.

"Vous pouvez venir avec votre famille ou avec vos amis. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, et en plus, l’entrée est gratuite."

La ferveur n’est pas prête de retomber dans les FIFA Fan Festivals puisqu’il reste encore dix matches à disputer jusqu’à la finale du 20 août au Stadium Australia. Les sept villes hôtes continueront de proposer une expérience unique, que ce soit lors des diffusions des matches ou des performances à venir d’artistes telles que Montaigne, JessB, Kaylee Bell et Hollie Smith.