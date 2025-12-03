Le groupe LEGO et la FIFA permettent aux supporters de construire le trophée de la Coupe du Monde

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer cette collaboration révolutionnaire avec le groupe LEGO. LEGO est l’une des marques les plus appréciées et les plus emblématiques de la planète. C’est pourquoi unir nos forces pour permettre aux amateurs de football du monde entier de construire leur propre version du plus prestigieux des trophées, le trophée de la Coupe du Monde, s’inscrit dans une synergie parfaite. C’est la première fois que la FIFA et le groupe LEGO s’associent sur un tel projet. À l’approche de l’édition la plus grande, la plus belle et la plus inclusive de la Coupe du Monde, nous espérons que cette collaboration permettra aux supporters de se plonger dans l’esprit du principal événement footballistique de la planète et de conserver chez eux un souvenir impérissable de cette compétition. » Le Trophée officiel de la Coupe du Monde LEGO Editions sera mis en vente en mars 2026. Il est composé de 2 842 pièces et disposera du plus grand nombre de briques dorées jamais utilisées pour une même construction LEGO. En outre, une plaque énumérant toutes les équipes ayant soulevé le trophée actuel de la Coupe du Monde depuis son introduction en 1974 ornera la base de la réplique. De son côté, le globe abritera une scène cachée accessible en déplaçant un élément de la partie supérieure pour dévoiler le logo de la Coupe du Monde 2026 et une figurine exclusive portant une version miniature du trophée. De quoi permettre aux supporters de se rêver eux-mêmes vainqueurs de la prestigieuse compétition. Julia Goldin, directrice Produits et Marketing du groupe LEGO, a ajouté : « La marque LEGO a toujours célébré le pouvoir de la créativité, favorisant les liens entre personnes de tous âges, rassemblées autour du plaisir de la construction et du jeu. Collaborer avec la FIFA dans le cadre de la Coupe du Monde 2026 représente une opportunité unique de rendre hommage à la compétition la plus emblématique de la planète et à la passion qu’elle suscite. Le trophée de la Coupe du Monde est un symbole universel de réussite et d’unité. Désormais, grâce aux briques LEGO, les supporters peuvent vivre l’excitation qu’il génère – pièce par pièce – dans le plus pur style LEGO. Il ne s’agit que des prémices de notre collaboration, et nous sommes ravis de réunir les familles et les supporters du monde entier pour célébrer d’une manière totalement inédite le football, l’imagination et l’un des symboles les plus emblématiques du monde du sport. » Vainqueur de l’épreuve en 2002 avec le Brésil, Roberto Carlos a évoqué la charge émotionnelle que revêt le trophée pour les amateurs de football : « Remporter la Coupe du Monde a été l’un des moments les plus incroyables de ma vie, et je n’oublierai jamais ce que j’ai ressenti en soulevant ce trophée », a ainsi expliqué l’ancien latéral gauche. « Je sais que rien n’aurait été possible sans nos incroyables fans, pour qui ce trophée représente quelque chose d’extrêmement important. Désormais, avec cette version LEGO du trophée de la Coupe du Monde, ils peuvent créer leur propre version et ramener un peu de la magie de la compétition chez eux. Il ne s’agit pas simplement de construire un trophée, mais de partager l’amour du football avec sa famille et ses amis. » Tout au long de l’année 2026, le groupe LEGO continuera de déployer de nouveaux produits et expériences pour permettre à tout un chacun de participer à la fête. Que ce soit sur les sites du FIFA Fan Festival™ ou dans le cadre d’événements spéciaux, les amateurs de football et de LEGO se verront proposer de nombreuses occasions de construire, de jouer et de partager les joies du ballon rond. Pour en savoir plus et précommander le trophée, rendez-vous sur LEGO.com.