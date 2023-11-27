Le PIF devient Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le fonds d’investissement saoudien – ainsi que son portefeuille de sociétés telles que Savvy Games Group et Qiddiya City – renforce son partenariat avec la FIFA en devenant Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement du partenariat fructueux établi dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ et reflète la volonté commune du PIF et de la FIFA de stimuler la croissance et l’engagement en faveur du football

Ce partenariat renforce l’engagement du PIF à faire du sport un secteur prioritaire

Le PIF et la FIFA ont annoncé que le PIF serait un Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’Amérique du Nord et l’Asie. Ce partenariat témoigne d’une volonté commune de stimuler le développement du football à tous les niveaux, de la base à l’élite, et d’encourager une plus grande participation à la pratique sportive.

Ce partenariat regroupe les différentes sociétés du PIF, notamment Savvy Games Group, l’un des leaders mondiaux dans le domaine des jeux vidéo et de l’eSport, ainsi que Qiddiya City, la future capitale saoudienne du divertissement, du sport et de la culture. Tout au long de la compétition, le PIF et ses sociétés proposeront des expériences inoubliables et proposeront des initiatives innovantes aux supporters ; l’objectif étant de tisser des liens avec la communauté du football sur la plus grande scène qui soit.

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera la plus grande édition de l’histoire, avec ses 48 équipes et ses trois pays hôtes. En rassemblant des supporters issus de tous les continents, elle unira le monde grâce au football.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a déclaré : « Nous sommes ravis que le PIF soit l’un des Supporters de la compétition pour cette Coupe du Monde de la FIFA. Nous nous réjouissons de proposer ensemble une compétition historique qui fera rêver les supporters du monde entier.

Le partenariat avec le PIF contribuera au développement du football partout dans le monde, en ouvrant de nouvelles perspectives, en encourageant l’innovation et en mobilisant les jeunes, afin de permettre à des millions d’entre eux de jouer au football et de profiter de ses nombreux bienfaits. »

Mohammed AlSayyad, chef de la marque PIF, a quant à lui indiqué : « Le PIF poursuit son expansion mondiale dans le domaine du sport – et le football est au cœur de cette croissance. Ce partenariat s’appuie sur notre relation existante avec la FIFA, débutée lors la Coupe du Monde des Clubs tenue l’an dernier, ainsi que sur notre collaboration avec Concacaf. Notre objectif est d’avoir un impact positif et durable.

« Le PIF continue de stimuler la croissance du football à l’échelle mondiale, en élargissant l’accès à ce sport et en créant des opportunités qui profitent aux joueurs, aux supporters et à l’ensemble de son écosystème. »

Le football joue un rôle essentiel dans la transformation en cours de la société saoudienne. L’organisation par le pays de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ renforce en outre son ambition de développer le football à l’échelle mondiale, de créer de nouvelles opportunités pour toutes et tous, ainsi que d’étendre les bienfaits de ce sport aux générations futures d’Arabie saoudite et partout ailleurs.

Ce partenariat vise à favoriser le transfert de connaissances et le développement des compétences des jeunes Saoudiens afin de promouvoir davantage le football et façonner son avenir sur le long terme. Il s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement continu du PIF en faveur du secteur du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement, défini dans sa stratégie 2026-2030, récemment dévoilée.