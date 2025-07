Lancement en septembre du programme d'achat de billets de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Les billets seront mis en vente par phases. La première occasion de s’inscrire au tirage au sort aura lieu le mercredi 10 septembre 2025

Les personnes intéressées peuvent dès aujourd’hui visiter le site FIFA.com/tickets et se créer un compte FIFA ID

La compétition commence dans moins d’un an à Mexico

La FIFA a annoncé aujourd’hui que la période d’inscription au premier tirage au sort pour l’achat de billets de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ commencerait le mercredi 10 septembre 2025. Les personnes intéressées sont invitées à visiter le FIFA.com/tickets pour se manifester et se créer un compte FIFA ID.

« L’immense succès de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux États-Unis confirme que l’enthousiasme soulevé par la Coupe du Monde de la FIFA 2026 atteint de nouveaux sommets, indique Gianni Infantino, le président de la FIFA. Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau la planète entière en Amérique du Nord, puisque l’événement sportif de la plus grande envergure jamais organisé se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Nous encourageons les amateurs de partout à se préparer à réserver leur place, puisque ces billets donneront droit aux sièges les plus convoités du monde sportif. » Le coup d’envoi de la compétition de 2026, qui promet de changer la donne, aura lieu le jeudi 11 juin 2026 à Mexico. La finale aura lieu le dimanche 19 juillet 2026 au Stade de New York New Jersey, qui a accueilli avec éclat dimanche dernier la finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFATM. Cette nouvelle compétition emblématique qui réunissait 32 des meilleurs clubs au monde a attiré près de 2,5 millions d’amateurs dans 11 villes aux quatre coins des États-Unis. Cet événement a mis la table pour les compétitions prévues en 2026.

Cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA™, où l’on attend 6,5 millions d’amateurs, sera la plus grande de l’histoire. Quelque 48 équipes s’affronteront lors de 104 parties qui se tiendront dans trois pays hôtes. Les amateurs doivent commencer à se préparer dès maintenant pour avoir la chance de vivre des moments éblouissants, d’assister à cette compétition qui passera à l’histoire et de ressentir l’énergie exaltante qui régnera dans les stades. Comme on s’attend à une forte demande, les billets seront rendus disponibles par phases. Il est possible de manifester son intérêt en visitant le FIFA.com/tickets et en se créant un compte FIFA ID, si ce n’est pas déjà fait. Les personnes intéressées seront ainsi tenues au courant des dates de mise en vente des billets et des étapes et processus à suivre. À compter du 10 septembre, les amateurs pourront utiliser leur compte FIFA ID pour courir la chance d’acheter des billets.

Entre l’ouverture de la billetterie, le 10 septembre 2025, et la finale, le dimanche 19 juillet 2026, il y aura plusieurs phases de vente distinctes. Les processus d’achat, les méthodes de paiement et les types de billets disponibles pourraient différer d’une phase à l’autre. Tous les détails seront diffusés dans les prochains mois. Le tirage au sort pour l’achat de billets doit avoir lieu en décembre. Peu de temps après, les équipes se verront attribuer des plages dans le calendrier, puis connaîtront le lieu des parties et l’horaire de coup d’envoi.