La FIFA renouvelle son partenariat de longue date avec Qatar Airways jusqu’en 2030

L’annonce de ce partenariat renouvelé intervient quelques mois après une Coupe du Monde 2022 qui a captivé les foules aux quatre coins la planète, avec des stades extraordinaires, un pays hôte des plus accueillants et des matches à rebondissements – notamment la finale, assurément entrée dans les annales.

"Je remercie Badr Mohammed Al-Meer, le directeur général de Qatar Airways, et l’ensemble de la formidable équipe qui compose la compagnie. Un an après la Coupe du Monde au Qatar, nous avons une nouvelle réussite à célébrer dans ce pays."

Badr Mohammed Al-Meer a déclaré pour sa part : "Nous sommes ravis de continuer à travailler avec la FIFA et d’en être le partenaire aérien mondial. Le cœur de notre activité est la connexion des individus par-delà les frontières et cette collaboration nous permet de toucher des millions de supporters. Le football unit le monde et rassemble les peuples, et nous sommes fiers d’avoir, nous aussi, notre rôle à jouer. Nous attendons avec impatience les compétitions à venir, qui nous donneront l’occasion d’offrir des expériences inoubliables aux fans du monde entier."