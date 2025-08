La FIFA prolonge son partenariat mondial avec Visa jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Partenaire mondial de la FIFA, Visa propose à ses clients des activations, promotions et accès exclusifs aux compétitions de la FIFA

Visa et la FIFA souhaitent renforcer l’expérience connectée des supporters pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Visa a amélioré l’expérience supportariale de plus de 40 compétitions de la FIFA depuis 2007

La FIFA a le plaisir d’annoncer la prolongation de son partenariat avec Visa (NYSE : V), l’un des leaders mondiaux des paiements dématérialisés, et partenaire officiel de la FIFA.

Ce nouvel accord, valable jusqu’en 2026, permettra à Visa et à la FIFA de poursuivre leurs efforts communs au service des joueurs, des supporters et des clients, ainsi que du développement du football. Pour ce faire, les deux organisations s’appuieront sur un ambitieux programme articulé autour des compétitions de jeunes, de beach soccer et de FIFAe, dont le point d’orgue coïncidera avec la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps.

Pour Gianni Infantino, Président de la FIFA : "La FIFA est ravie de prolonger son partenariat avec Visa. Grâce à notre alliance, nous pourrons nous concentrer sur un avenir qui s’annonce radieux. La détermination sans faille de Visa à améliorer l’expérience supportariale, associée à son approche innovante des technologies de paiements, s’inscrit parfaitement dans la vision de la FIFA pour un football véritablement mondial et accessible à tous. Nous sommes impatients d’offrir aux supporters du monde entier d’autres instants de magie".

Visa reste donc le partenaire officiel de la FIFA pour les services de paiement relatifs aux activités de l’instance, et garantira que tous les supporters présents sur place profitent d’une expérience commerciale sûre et fluide.

Les détenteurs de cartes Visa bénéficieront d’un accès exclusif aux coulisses des compétitions de la FIFA, à des préventes et à d’autres promotions inédites, que ce soit dans les stands et boutiques FIFA, ou en ligne sur FIFAstore.com.

"Le partenariat avec la FIFA a eu de nombreuses retombées positives pour notre marque, nos clients et les détenteurs de nos cartes. Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration et de pouvoir proposer des expériences de paiement toujours plus incroyables dans le cadre d’un des événements sportifs les plus populaires du monde", a déclaré Oliver Jenkyn, président du groupe Visa en charge des marchés internationaux.

En s’appuyant sur les conclusions d’un document intitulé "Supporters numériques : comment les expériences connectées peuvent définir l’avenir du supportariat", Visa et la FIFA entendent travailler ensemble pour définir les prochaines étapes susceptibles d’améliorer l’expérience supportariale lors de la prochaine Coupe du Monde et d’autres compétitions de la FIFA.

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, s’est félicité de cette nouvelle : "Depuis 2007, Visa a orchestré l’amélioration constante des services de paiement dans plus de 40 compétitions de la FIFA, dont la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et Nouvelle-Zélande. Au cours de ces 16 années, la vie des supporters a profondément changé. Pourtant, Visa et la FIFA veulent aller plus loin en proposant une expérience commerciale moderne, numérique, sur mesure et simplifiée en vue de la Coupe du Monde 2026."

Frank Cooper, directeur Marketing de Visa, a quant à lui indiqué : "Pour Visa, l’un des principaux enjeux de ce partenariat avec la FIFA consiste à améliorer l’expérience des supporters et des sportifs. La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ constitue pour Visa une occasion unique d’atteindre cet objectif. Le sport de haut niveau est présenté comme un divertissement, mais c’est aussi un secteur économique majeur. C’est l’occasion pour Visa de se positionner au carrefour de la culture et du commerce, en satisfaisant aux attentes de nos clients les jours de match, qu’ils suivent les événements depuis le confort de leur salon où qu’ils se trouvent sur place, au cœur de l’action."