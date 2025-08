La FIFA lance FIFA+ Collect

La FIFA a le plaisir d’annoncer le lancement courant septembre de FIFA+ Collect, une plateforme qui permettra aux amateurs de football du monde entier de collectionner à des conditions abordables des articles numériques uniques, qu’il s’agisse de moments inoubliables de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ ou d’images et d’œuvres d’art liées à ces deux compétitions.

"Désormais, les articles à collectionner de la FIFA seront à la disposition de tout un chacun, démocratisant ainsi encore davantage l’accessibilité à la Coupe du Monde. Comme avec les souvenirs et les images autocollantes, il s’agit d’une opportunité unique pour les fans de découvrir leurs stars préférées et des actions emblématiques sur de nouvelles plateformes."

Pour son lancement, dans le courant du mois de septembre, FIFA+ Collect proposera plusieurs collections initiales et fournira prochainement de plus amples informations au sujet de ses collections exclusives qui sortiront en édition limitée.

FIFA+ Collect sera disponible en trois langues (anglais, espagnol et français) sur tous les appareils connectés et mobiles dès son lancement. Sept autres langues suivront ultérieurement.

FIFA+ Collect est géré par Algorand, la plateforme officielle de blockchains de la FIFA et la technologie choisie par plus de 2 000 organisations, gouvernements et autres applications financières décentralisées à la pointe du numérique de par le monde. Il s’agit d’une blockchain à faible coût, neutre en carbone et accessible via de multiples devises et méthodes de paiement.