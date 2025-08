La FIFA et Roblox annoncent un partenariat historique pour le lancement officiel de FIFA World

La FIFA et Roblox (Bourse de New York : RBLX) ont annoncé le 12 octobre 2022 un partenariat inédit qui permettra à la communauté Roblox et aux amateurs de football du monde entier d’accéder gratuitement à FIFA World, un environnement virtuel célébrant le pouvoir du football et la riche histoire de ses événements phares. Dans le cadre de sa volonté de développer des nouveaux jeux vidéo de football pour les supporters, la FIFA s’apprête à collaborer avec Roblox afin d’offrir une nouvelle expérience en ligne immersive et passionnante à tous les amateurs de football. Ces derniers pourront découvrir de nouveaux espaces sociaux, remporter des récompenses et collectionner des objets virtuels grâce à de nombreux défis et jeux d’adresse. FIFA World proposera en outre du contenu vidéo personnalisé créé à partir du vaste catalogue de FIFA+, ainsi que des événements captivants plaçant les utilisateurs au cœur du jeu. Cerise sur le gâteau, l'Espagnol Pedri et l'Allemande Lena Oberdorf seront aussi de la partie. Lancée le 12 octobre, la plateforme FIFA World sera mise à jour régulièrement pour être adaptée aux différents événements de premier plan organisés par la FIFA, comme la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, et bien d’autres encore.

"En accord avec notre engagement à développer le football et offrir aux supporters de nouvelles manières de vivre notre sport, l’expérience immersive de la FIFA sur Roblox donnera aux amateurs de football la possibilité de profiter d’un moyen captivant et inédit d’interagir avec leurs amis, de célébrer la culture et le riche héritage associés aux plus grandes compétitions sportives internationales. Ils pourront en outre montrer leur créativité et leur amour pour leurs couleurs grâce à différentes options et fonctionnalités", a affirmé Romy Gai, Directeur de la Division Affaires Commerciales de la FIFA. "La FIFA est convaincue que cette expérience multidimensionnelle, en plus de garantir une jouabilité véritablement inclusive, permettra de satisfaire les amateurs de football de la première heure comme les autres. Elle représente aussi une opportunité de diffuser les valeurs du football à un public encore plus large." Christina Wootton, Vice-Présidente Partenariats Mondiaux chez Robox, a ajouté : "Nous pensons que découvrir des événements et en profiter avec des amis provenant des quatre coins du globe constitue une expérience unique qui se produit assez rarement dans la réalité. Avec FIFA World, les supporters peuvent se réunir pour célébrer et exprimer leur passion, encourager leurs équipes favorites, et accéder aux plus grands événements de la FIFA tout au long de l’année." Pedri, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone, a quant à lui déclaré : "C’est très excitant de voir la FIFA et Roblox collaborer. J’ai hâte de faire partie de FIFA World et de suivre son évolution. Les supporters que je vois dans les tribunes toutes les semaines adorent les jeux vidéo. C’est génial de leur rendre la Coupe du Monde de la FIFA accessible via un espace numérique et de pouvoir interagir avec eux directement dans l’univers Roblox." Et la milieu de terrain du Vfl Wolfsburg et de la sélection allemande Lena Oberdorf de rajouter : "Les supporters sont la sève de notre sport. Prendre part à ce projet et les rencontrer dans l’univers Roblox est une opportunité incroyable. Nous adorons être en communion avec eux, ce que nous sommes désormais encore plus en mesure de faire grâce à FIFA World. C’est formidable de voir la FIFA et Roblox en profiter pour mettre en lumière le football féminin. Je suis impatiente de découvrir ce que nous réservera cette expérience en 2023, quand nous serons en route pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande."