La FIFA et la CONCACAF signent un accord commercial en vue de la Coupe du Monde 2026

Les deux organisations vont promouvoir et commercialiser des opportunités de partenariats pour certaines compétitions entre équipes nationales

Le programme concerne la Coupe du Monde 2026 et les deux prochaines Gold Cup de la CONCACAF

Une occasion pour les entreprises et les marques de contribuer au développement du football dans la région

La FIFA et la CONCACAF ont décidé de renforcer leur coopération en assurant conjointement la promotion et la commercialisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et des grandes compétitions entre équipes nationales de la CONCACAF.

Cette initiative révolutionnaire offre aux marques et à d’éventuels partenaires une occasion en or d’aider le football à un moment charnière de son développement en Amérique du Nord ainsi que dans l’ensemble de la CONCACAF. L’accord, qui porte sur les trois prochaines années, concerne des tournois prestigieux.

Au cours des prochains mois, les marques auront donc la possibilité de s’associer aux compétitions suivantes :

Gold Cup féminine de la CONCACAF (février – mars 2024)

Phase finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF (éditions 2023/24 et 2024/25)

Gold Cup de la CONCACAF (2023 et 2025)

Coupe du Monde de la FIFA 2026

Romy Gai, Directeur des Affaires Commerciales de la FIFA, s’est félicité de cette nouvelle : "La Coupe du Monde 2026 aura certainement des répercussions très importantes dans les pays hôtes, mais aussi dans l’ensemble de la région et même dans le monde. Trois pays, 16 villes, 48 équipes et 104 matches : c’est du jamais vu ! Cette édition s’annonce comme la plus grande plateforme sportive de tous les temps. La collaboration entre la FIFA et la CONCACAF va contribuer à enrichir cette formidable expérience pour les supporters et supportrices en Amérique du Nord, les collectivités locales ainsi que le football en général. Ensemble, nous entamons ce grand voyage vers la Coupe du Monde 2026, le plus grand spectacle sur terre."

Heidi Pellerano, Directrice de la Division Commercial de la CONCACAF, est du même avis : "Au cours des trois prochaines années, la CONCACAF va organiser une série de compétitions internationales masculines et féminines passionnantes. Nous allons également mettre en place un nouvel écosystème pour les clubs, car nous voulons montrer ce que notre magnifique région a de meilleur à offrir. Nous avons la Ligue des Nations, deux Gold Cup, la nouvelle Coupe des Champions et bien d’autres. C’est une fantastique opportunité pour les marques et les sponsors qui le souhaitent de s’associer à plusieurs compétitions incontournables de la région, ainsi qu’à la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. Je tiens à remercier la FIFA pour sa coopération dans cette initiative révolutionnaire".

La Division Partenariats et Médias de la FIFA et la Division Commercial de la CONCACAF ont entamé leur collaboration en 2022, avec pour but de concevoir une stratégie commune pour la commercialisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et des compétitions internationales de la CONCACAF. Les marques auront ainsi la possibilité de s’assurer une présence et une intégration sur des centaines de matches internationaux mettant aux prises les meilleures équipes de la région et du monde.