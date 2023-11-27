La FIFA et Fanatics concluent un accord historique prévoyant la production d’articles exclusifs à collectionner

Le nouveau partenariat s’appliquera aux compétitions et événements de la FIFA à compter de 2031

Le nouvel accord porte notamment sur la production d’articles physiques et numériques à collectionner, et prévoit le lancement d’une série de cartes incrustées d'éléments issus des maillots des joueurs

Les conférences de presse d’avant-match de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ se tiendront au Fanatics Fest le 17 juillet 2026

Dans le cadre d'un accord historique visant à étendre leur collaboration commerciale déjà fructueuse et diversifiée, la FIFA et Fanatics ont signé un contrat de licence exclusif à long terme portant sur divers articles de collection, notamment des vignettes ainsi que des cartes et jeux de cartes à collectionner. Cet accord, qui entrera en vigueur en 2031, concerne à la fois des objets de collection physiques et numériques. L’une des principales nouveautés proposées aux supporters par le biais de ce nouveau partenariat est la fameuse série de cartes incrustées d'éléments issus des maillots des joueurs – y compris ceux portés lors de leur tout premier match (les debut patches). Ces nouvelles cartes seront disponibles à partir de 2031. Tous ces articles seront conçus et développés par Fanatics Collectibles, puis fabriqués par la marque Topps. Dans le cadre de l'accord, Fanatics fera découvrir la magie du football aux jeunes gens du monde entier et soutiendra le football de jeunes à l'échelle planétaire en distribuant gratuitement, pendant toute la durée du partenariat, des articles à collectionner d’une valeur de plus de USD 150 millions.

« Fanatics innove énormément dans le domaine des articles sportifs à collectionner, offrant ainsi aux supporters la possibilité de vivre encore plus intensément leur passion pour leurs équipes et joueurs préférés », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Cette passion, la FIFA peut l’étendre et la cultiver dans le monde entier grâce à ses diverses compétitions internationales, générant ainsi une nouvelle source de revenus commerciaux importants que nous réinvestirons, comme toujours, dans le football. » Michael Rubin, fondateur et directeur général de Fanatics, a déclaré : « C'est un jour historique pour notre société. Le football de sélections offre les meilleures opportunités de croissance dans le domaine du sport. En associant la puissance de la FIFA à l’esprit d’entreprise et d’innovation qui caractérise Fanatics, nous allons pouvoir propulser les articles de collection et le narratif autour du football dans une nouvelle dimension. » Mike Mahan, directeur général de Fanatics Collectibles, a ajouté : « Nous nous réjouissons de nous associer avec la FIFA afin de proposer des articles originaux qui aideront les supporters et les collectionneurs à se sentir plus proches de leurs joueurs et joueuses préférés lors des plus grandes compétitions. À travers ces nouveaux articles, nous entendons enrichir l’offre d’articles de collection autour du ballon rond, mais aussi contribuer à la croissance du football en général. »

Pour la première fois, les conférences de presse d'avant-match de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ se tiendront au Fanatics Fest Le Fanatics Fest accueillera les conférences de presse officielles de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ le vendredi 17 juillet 2026, soit deux jours avant la rencontre, en présence des sélectionneurs et des joueurs. Chaque équipe répondra aux médias et effectuera un passage sur scène. Le dimanche 19 juillet 2026, une soirée spéciale y sera organisée. Des dizaines de milliers de personnes pourront ainsi suivre la finale de la Coupe du Monde en direct sur les différents écrans du Javits Center.

En savoir plus sur les articles à collectionner Fanatics (technologie et innovation) Depuis son rachat par Fanatics en 2022, Topps est à la pointe de l'innovation en matière d’articles de sport à collectionner et s'attache à améliorer l'expérience des collectionneurs sous tous ses aspects. La marque a lancé les séries Rookie Debut Patch (MLB, NBA, NFL, WWE, F1, MLS), particulièrement prisées des amateurs, ainsi que les séries MVP Patch, notamment les fameuses cartes MLB Gold Logoman et NFL Honors Gold Shield. Topps propose également une nouvelle gamme d’accessoires et d’objets souvenirs utilisés par les joueurs au cours des matches.

En savoir plus sur le partenariat entre la FIFA et Fanatics Le nouvel accord entre les deux organisations, qui porte sur les articles à collectionner, vient renforcer la collaboration commerciale déjà fructueuse entre la FIFA et Fanatics. Fanatics est le partenaire officiel de la FIFA chargé de la vente au détail et de la commercialisation des produits dérivés sur site pendant la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, notamment dans les stades et sur les sites du FIFA Fan Festival™. Au mois d’avril 2026, les deux partenaires ont également annoncé que la FIFA serait présente pendant plusieurs jours au Fanatics Fest 2026, qui se tiendra du 16 au 19 juillet à New York (États-Unis). Du contenu intégré sera notamment présenté dans l’espace dédié de la FIFA et dans le cadre d’apparitions promotionnelles.