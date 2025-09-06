Hisense poursuit son partenariat de longue date avec la FIFA en devenant Sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Hisense rejoint la liste des partenaires de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire, prolongeant ainsi sa relation longue de huit ans avec la FIFA

L’accord se concentrera sur l’amélioration de l’expérience supportariale à travers des technologies de pointe, notamment en matière d’affichage télévisuel

L’an dernier, l’entreprise chinoise était devenue le tout premier Partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, renforçant ainsi sa stratégie de marketing sportif ainsi que ses efforts de mondialisation

La FIFA et Hisense sont ravis d’annoncer la prolongation de leur contrat de sponsoring mondial. La marque phare du marché des téléviseurs et de l’électroménager a été nommée Sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Ce nouveau partenariat prolonge une relation que les deux organisations ont débuté en 2017 en vue de couvrir les deux dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ (Russie 2018 et Qatar 2022). Plus récemment, Hisense est devenu le tout premier Partenaire officiel de la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes.

Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a déclaré : « Au tout début de notre collaboration, il y a huit ans, nous avons évoqué nos valeurs communes d’innovation et d’excellence. Ensemble, nous avons prouvé notre engagement envers ces valeurs. Notre partenariat continue de redéfinir l’union entre football et technologie télévisuelle. Qu’il s’agisse de l’affichage et des écrans intégrés au système d’assistance vidéo à l’arbitrage, ou d’autres innovations ou activations immersives, nous allons bien au-delà d’un simple sponsoring. C’est une vision pour l’avenir de l’expérience supportariale à travers le monde. Ensemble, nous voulons placer la barre toujours plus haut au niveau des attentes des supporters, et c’est avec une immense fierté que nous allons poursuivre cette aventure. »

Dans la mesure où, pour la première fois, la compétition phare du football mondial se déroulera l’an prochain à travers trois pays hôtes, la collaboration se concentrera sur l’accès des téléspectateurs de toute la planète à des technologies de pointe, afin de les rapprocher encore davantage de l’édition la plus inclusive de l’histoire de l’épreuve.

Des téléviseurs officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™ aux collaborations avec FIFA+ pour l’édition 2022 en passant par l’intégration des opérations d’assistance vidéo à l’arbitrage lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Hisense n’a cessé d’évoluer aux côtés de l’instance dirigeante du football mondial et continue d’améliorer la façon dont les supporters peuvent vivre le football, chez eux ou en tribunes.

Catherine Fang, vice-présidente du groupe Hisense, a ainsi déclaré : « Devenir Sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026 est une nouvelle étape majeure de notre relation privilégiée avec la FIFA. De par le travail que nous avons déjà accompli ensemble, nous savons que le football unit les peuples du monde entier. Grâce à nos produits et à leur qualité d’image irréprochable, notre objectif est de transformer des milliards de salons individuels en places exclusives, et de faire en sorte que les supporters du monde entier puissent suivre la compétition comme jamais auparavant. »

Dans le cadre de ce partenariat, Hisense exercera ses droits marketing à l’échelle mondiale, jouira d’une visibilité de marque importante sur les plateformes numériques et physiques, et mènera des campagnes d’interaction avec les supporters en collaboration avec la FIFA. L’objectif général sera de faire de la Coupe du Monde 2026 l’édition la plus spectaculaire et la plus accessible de l’histoire.