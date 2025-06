Frito-Lay North America sera Supporter de la Coupe du Monde Féminine 2023

Frito-Lay North America est fier de collaborer à nouveau avec la FIFA en tant que Supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Frito-Lay a prévu des emballages mettant à l’honneur la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pour ses produits Lay’s, Doritos et Cheetos, qui seront commercialisés avant le début de la compétition

Ce partenariat représente l’investissement le plus important de Frito-Lay dans le domaine du sport féminin et souligne l’engagement de l’entreprise en la matière

Frito-Lay North America et la FIFA renouvellent leur partenariat. Frito-Lay sera ainsi Supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ pour l’Amérique du Nord ainsi que le fournisseur de collations officiel de la compétition pour les États-Unis, ce qui représente le plus important investissement de la multinationale dans le domaine du sport féminin.

"Nous sommes ravis d'être parmi les premiers supporters du tournoi en Amérique du Nord à annoncer notre participation à la Coupe du monde Féminine de la FIFA qui a lieu cette année", a déclaré Steven Williams, PDG de Frito-Lay et Quaker Foods North America. "Comme nos collations sont connues pour rassembler les gens lors de moments emblématiques du sport, nous avons hâte de contribuer à cet événement sensationnel au profit des joueuses comme des supporters." Frito-Lay avait déjà marqué l’histoire l’année dernière, à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. En effet, c’était la première fois dans l’histoire de la FIFA et de sa compétition phare qu’un partenariat était scellé avec une marque de collation salée. Pour l’événement de cette année, ses produits Lay’s, Doritos et Cheetos seront disponibles en rayon peu avant le coup d’envoi de la compétition avec des emballages aux couleurs de la Coupe du Monde Féminine.

Les emballages de Cracker Jack feront aussi la promotion de la Coupe du Monde Féminine, avec une édition limitée "Cracker Jill" mettant à l’honneur le sport féminin et les sportives faisant tomber les barrières. Le partenariat inclut aussi Tostitos, Ruffles, PopCorners ainsi que Quaker (céréales à cuire pour petit déjeuner, barres de céréales et collations au riz) ou encore Gamesa (biscuits et crackers). Frito-Lay bénéficiera de droits d’activation en Amérique du Nord et dans les pays hôtes. Cette collaboration s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement de Frito-Lay à accompagner toujours plus de supporters dans les grands moments. En tant qu'événement sportif féminin le plus regardé au monde, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA représente une occasion unique pour Frito-Lay de s'associer à la popularité croissante des sports féminins. Frito-Lay met également en œuvre des programmes visant à promouvoir l’équité en sensibilisant les supporters et en favorisant l’accès au football pour tous, indépendamment de l’origine, du sexe ou des capacités.