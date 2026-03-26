Toutes les formules de sponsoring mondial pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont vendues

Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a annoncé lors de la conférence The Business of Soccer que l’ensemble des formules de sponsoring mondial de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ont été vendues

Le programme commercial de l’édition 2026 bat tous les records, et seules deux places de sponsors régionaux restent à pourvoir

Avant même son coup d’envoi, la compétition a d’ores et déjà généré les plus hauts revenus de sponsoring jamais enregistrés pour un événement sportif

La FIFA a confirmé que tous les formules de sponsoring mondial pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ont été vendues, marquant ainsi une étape clé du programme commercial de la compétition. Cela signifie que les places de Partenaires FIFA – les partenaires de premier ordre de l’instance – et de Sponsors de la Coupe du Monde de la FIFA™ ont toutes trouvé preneur.

S’exprimant lors de la conférence The Business of Soccer tenue à Atlanta, Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA, a souligné que la dernière des 16 places de sponsoring mondial avait été attribuée et serait annoncée prochainement.

Alors que les phases de négociation et d’élaboration des contrats progressent à tous les niveaux du programme commercial, seules deux places de Supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA™ restent à pouvoir. Celles-ci représentent les dernières opportunités pour les marques de s’associer au plus grand événement sportif de l’histoire.

« Il s’agit déjà du programme commercial le plus réussi de l’histoire de la FIFA, et ce n’est pas fini », a déclaré Romy Gai. « Nous avons constaté un intérêt sans précédent de la part de marques du monde entier. Il ne reste que deux places au niveau régional, qui devraient être pourvues dans très peu de temps. »

Le programme de partenariat commercial de la Coupe du Monde 2026 a connu une croissance exponentielle et est en passe de générer un niveau de recettes nettement supérieur aux cycles de Coupe du Monde précédents.

Ce succès s’appuie sur un nouveau modèle de partenariat commercial lancé en 2023, qui offre aux partenaires davantage de flexibilité, de personnalisation et d’actifs innovants. Le programme rassemble des partenaires commerciaux de premier plan, avec des marques mondiales et régionales représentant tous les secteurs d’activité et toutes les zones géographiques. Le programme reflète la portée et l’attrait planétaire du football, aussi bien sur les partenaires de longue date de la FIFA que les nouveaux venus.

La Coupe du Monde 2026 verra 48 équipes s’affronter à l’occasion de 104 matches disputés dans 16 villes hôtes du Canada, des États-Unis et du Mexique, sous les yeux de milliards de supporters du monde entier. Plus de six millions de spectateurs devraient être présents dans les stades, et près de six milliards de personnes devraient suivre la compétition sur les différentes plateformes. De par son ampleur sans précédent, cette édition entend redéfinir le paysage sportif mondial.