FIFA+ lance la docu-série originale "All Roads Lead Down Under" sur les qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

FIFA+ établit un nouveau standard en matière de documentaire sportif avec All Roads Lead Down Under , une production d’une ambition inédite qui offre aux passionnés de football une expérience incomparable

Mêlant reportages fouillés et anecdotes de joueuses, cette série illustre le développement du football féminin dans le monde

Son lancement intervient juste avant le début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, qui s’annonce comme la plus grande compétition sportive féminine unidisciplinaire jamais organisée

La FIFA se réjouit d’annoncer le lancement du programme original FIFA+ intitulé All Roads Lead Down Under, une docu-série exceptionnelle en six épisodes qui nous emmène dans les coulisses de la campagne de qualification, à laquelle ont participé plus de 170 équipes nationales féminines pour tenter de décrocher leur précieux sésame pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™. Cette docu-série saisit l’essence même de cette compétition, qui s’annonce historique, retraçant tous les sacrifices consentis par les équipes pour essayer de se qualifier. Nos équipes de tournage ont suivi plusieurs sélections pour mieux capturer l’émotion, la frénésie et l’exaltation ambiantes.

Depuis la victoire dantesque du Nigeria sur le Cameroun, son rival historique, jusqu’à la douloureuse élimination de l’Inde, la série nous fait voir la campagne qualificative de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ sous toutes ses coutures, sur le terrain et en dehors.

Les joueuses nous reçoivent chez elles avec leur famille et nous racontent leur histoire, leurs problématiques autour de l’origine ethnique et de la sexualité, les inégalités sociales, mais aussi l’adversité qu’elles ont dû surmonter. Basé sur des reportages aussi documentés que poignants, All Roads Lead Down Under retrace les défis relevés par les sélections du monde entier. Du parcoursédifiant de la capitaine galloise Jess Fishlock à l’histoire extraordinaire de la gardienne chilienne Christiane Endler, cette docu-série célèbre le dévouement, la passion et la résilience de ces sportives hors normes.

Le point fort de cette docu-série est aussi sa diversité, puisqu’elle met en scène des sélections plus modestes comme la Thaïlande et Tahiti, confrontées respectivement aux États-Unis, championnes du monde en titre, et à l’Angleterre.

Voici notamment les équipes suivies : • Argentine • Inde • Thaïlande • Angleterre • Chili • Nigeria • Danemark • Trinité-et-Tobago • Pays de Galles • Tahiti À travers ce programme d’une ambition inédite, FIFA+ établit un nouveau standard en matière de documentaire sportif. Par sa richesse et son intensité, elle propose aux amateurs de football une expérience incomparable qui restera gravée dans les mémoires.

"All Roads Lead Down Under est un programme véritablement inédit sur FIFA+ qui illustre tous les efforts que nous déployons pour donner vie à notre sport", explique Charlotte Burr, directrice Stratégie, Numérique et FIFA+. "Les meilleures histoires de football sont sur FIFA+, et nous sommes ravis que le lancement de cette série historique coïncide avec un tel tournant pour le football féminin."

73e Congrès de la FIFA | Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ 02:13

Mettant aux prises les toutes meilleures sélections féminines de la planète, la Coupe du Monde Féminine 2023 s’annonce comme le plus grand événement sportif féminin unidisciplinaire de l’histoire. Organisée en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande, la compétition sera une vitrine du talent, de la passion et de l’esprit d’équipe qui caractérisent le football féminin.

"La Coupe du Monde Féminine 2023 est un événement majeur pour le football féminin, et la série All Roads Lead Down Under parvient à saisir l’essence même de cette compétition en donnant à voir tous les sacrifices nécessaires pour y participer", a ajouté Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA.