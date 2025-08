FIFA+ étend sa présence sur les plateformes de télévision connectée et la FAST TV

De plus en plus de supporters ont désormais accès à FIFA+

Alors que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ bat son plein, la plateforme va proposer des contenus riches et variés issus de la compétition.

Cette annonce de taille témoigne de l’engagement de la FIFA en matière d’innovation et de plateformes numériques, afin de faire progresser l’expérience supportariale dans le monde.

Avec cette expansion sans précédent, FIFA+ sera désormais disponible sur cinq nouveaux systèmes pour téléviseurs connectés : Samsung TV, LG, VIDAA, Amazon Fire et Android TV. À cela s'ajoutent cinq nouvelles plateformes de la TV FAST : Samsung TV Plus, LG Channels, VIDAA Channels, The Roku Channe et Rakuten TV.

Désormais, encore plus d’amateurs de football pourront profiter des contenus originaux de FIFA+.

Avec des documentaires originaux, des diffusions en direct et de nombreuses archives, FIFA+ est la référence mondiale du ballon rond. En pleine Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, la plateforme s’invite désormais dans des millions de foyers de supporters à travers le monde.

FIFA+ diffuse du contenu en lien avec la compétition, comme des interviews, des résumés, des rediffusions intégrales au bout de 24 heures selon les pays, et bien plus encore. Les matches sont même proposés en direct dans plus de 50 pays, notamment au Brésil, au Japon et aux Pays-Bas.

"Nous sommes ravis de proposer FIFA+ aux supporters sur ces plateformes de la télévision connectée et la FAST TV. Notre horizon s’élargit et le football devient plus accessible", explique Charlotte Burr, directrice de la sous-division Stratégie, Numérique et FIFA+.

"Notre objectif est de rapprocher les supporters partout dans le monde et de leur donner un accès inédit à leur sport préféré. Cette expansion est une étape majeure pour matérialiser cette vision et rendre le football accessible à tous. Le développement du football est au cœur de toutes nos innovations, et nous souhaitons remercier toutes les plateformes CTV et FAST de nous avoir aidés à y parvenir."

"La FIFA s’engage à utiliser les plateformes numériques pour proposer à tous les amateurs de football une expérience en ligne inclusive et immersive."

Cette annonce vient clôturer la première année de fonctionnement de FIFA+, marquée par une croissance et un engagement sans précédent. Quelque 211 millions d’utilisateurs uniques ont accédé à la plateforme pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Avec pas moins de 190 millions de vues pour les résumés de match officiels, les fans ont particulièrement apprécié les temps forts de l’épreuve.