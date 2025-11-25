Expansion du partenariat entre la FIFA et Globant dans le but de développer des services numériques innovants

La FIFA et Globant ont conclu un accord visant à prolonger leur collaboration fructueuse entamée il y a quatre ans. Entreprise pionnière dans le domaine du numérique qui redéfinit les activités commerciales par le biais de solutions technologiques innovantes, Globant a été choisie pour mettre en œuvre un large éventail de projets à travers l’écosystème de la FIFA. Elle sera notamment chargée d’améliorer les plateformes numériques de l’instance dirigeante et de développer une nouvelle application mobile qui contribuera à dynamiser de multiples compétitions de la FIFA, à commencer par la Coupe du Monde de la FIFA™ l’an prochain.

Dans le cadre de cet accord, Globant endossera le rôle de Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ pour l’Amérique du Nord et l’Europe. Globant assistera également l’instance dirigeante du football mondial à l’occasion d’autres compétitions majeures, telles que les FIFAe Finals 2025 qui se tiendront en décembre en Arabie saoudite et la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™ coorganisée par l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan.

« Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec la FIFA et de débuter ensemble cette nouvelle ère d’innovation dans le football », a déclaré Martin Migoya, cofondateur et directeur général de Globant. « La technologie est en mesure d’amplifier le pouvoir du sport en favorisant la création de liens plus profonds, ainsi qu’en offrant des expériences enrichissantes et personnalisées aux amateurs de football à travers le monde. » Le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a ajouté : « Ce nouvel accord entre la FIFA et Globant reflète la vision de ces organisations qui vise à transformer la manière dont les fans vivent le football grâce à l’essor du numérique, tout en préservant l’émotion, le sentiment d’appartenance et la portée planétaire de ce sport qui en font sa popularité. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Globant afin de développer des services numériques qui rendront nos compétitions encore plus attrayantes et conviviales pour les supporters. » Organisée pour la première fois par trois pays – le Canada, les États-Unis et le Mexique –, la Coupe du Monde 2026 s’annonce comme le plus grand événement sportif unidisciplinaire de l’histoire, tandis que la Coupe du Monde Féminine 2027 se déroulera en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil, à l’occasion d’une autre autre grande première pour la compétition phare du football féminin. En amont de ces deux rendez-vous majeurs, la FIFA et Globant se donnent pour mission de rendre le football aussi interactif et inclusif que possible pour les passionnés de ballon rond du monde entier.