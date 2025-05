Diageo nommée Fournisseur de spiritueux officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’Amérique du Nord, centrale et du Sud

Diageo et la FIFA encourageront la consommation et la célébration responsables dans les 16 villes hôtes de la compétition

Le leader mondial des spiritueux deviendra Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et fera appel à de grandes marques comme Casamigos, Don Julio, Buchanan’s, Johnnie Walker et Smirnoff

La FIFA et Diageo s’associent pour la première fois afin de couvrir l’Amérique du Nord, centrale et du Sud en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ .

En tant que leader mondial des spiritueux, Diageo s’appuiera sur ses marques très populaires– Casamigos et Don Julio (tequila), Buchanan’s et Johnnie Walker (whisky) et Smirnoff (vodka) – au Canada, au Mexique et aux États-Unis, où se tiendra la compétition, pour contribuer à la grande fête du football mondial en tant que Supporter officiel de la compétition.

Forte de sa longue implication dans le sport, Diageo mettra en œuvre diverses opérations marketing afin d’interagir avec les supporters par le biais d’activités, d’initiatives sur place et de campagnes commerciales, tout en veillant à promouvoir une consommation modérée et une célébration inclusive.

« Nous sommes fiers de renforcer notre présence dans le domaine du sport en proposant notre portefeuille sans pareil dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Cristina Diezhandino, directrice marketing de Diageo. « Le football est le sport le plus populaire au monde et la Coupe du Monde en est l’événement phare. L’édition 2026 promet d’être la plus incroyable de l’histoire et nous y voyons une occasion unique de célébrer le football avec les supporters du monde entier à travers des interactions nouvelles et significatives. »