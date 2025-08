Des artistes locaux vont enflammer la scène des FIFA Fan Festival™ en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande

Les neuf villes hôtes des deux pays accueilleront un FIFA Fan Festival™ (entrée gratuite)

Les FIFA Fan Festival en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande proposeront des concerts, des panels de discussion et la retransmission de matches en direct

Des artistes de ces deux pays, tels que Ladyhawke, JessB, Jessica Mauboy et Kimbra, seront sur scène pour le plus grand plaisir du public

En dehors des retransmissions en direct des matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, le public présent au FIFA Fan Festival™ pourra admirer les prestations d’artistes australiens et néo-zélandais connus. Chaque FIFA Fan Festival™ sera une grande fête, avec au programme : musique, divertissement, découverte de la culture et de la gastronomie locales, activités pour les supporters et retransmissions de matches en direct sur des écrans géants.

Chacune des neuf villes hôtes disposera de son FIFA Fan Festival™ pendant la compétition, qui commencera le jeudi 20 juillet. L’entrée sera gratuite pour tous : amateurs de football, supporters occasionnels ou familles avec des enfants. Les événements de chaque site seront organisés en fonction du climat local, des jours de match et des horaires des matches. Des musiciens australiens et néo-zélandais de renom, tels que Ladyhawke, JessB, Jessica Mauboy, Kimbra, San Cisco et Montaigne, enflammeront les scènes des différents FIFA Fan Festivals.

"Le FIFA Fan Festival est l’occasion de vivre des moments de fête autour du football pour les supporters, les familles et les populations locales. Avec des retransmissions en direct des matches, des débats et des artistes connus, il y en aura pour tous les goûts", a déclaré Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA. "Nous sommes fiers d’organiser pour la première fois des FIFA Fan Festivals à l’occasion d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Nous avons collaboré avec les villes hôtes et les sponsors pour faire en sorte qu’ils soient divertissants et riches en activités, tout en faisant la part belle à l’inclusivité. Cela illustre parfaitement l’engagement de la FIFA et l’objectif de cette compétition dans ce domaine." Les amateurs de football du monde entier pourront en apprendre davantage sur l’histoire de leur sport favori en visitant la nouvelle exposition spéciale « Calling the Shots: Faces of Women’s Football » au FIFA Museum, présenté par Hyundai à Sydney, en allant voir le fameux arc-en-ciel de maillots du musée dans la zone d’exposition éphémère à Auckland, et en admirant l’exposition photo du musée consacrée aux anciennes vainqueures dans les autres villes hôtes. Certains jours, le public présent aura également la chance de voir le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, la mascotte officielle Tazuni et des FIFA Legends, ainsi que d’assister à des projections exclusives des documentaires FIFA+.

Pour compléter cette atmosphère festive et familiale, un vaste choix de nourriture et de boissons sera proposé sur ces sites. Il y en aura pour tous les goûts avec des food trucks, de la cuisine multiethnique et autochtone, ainsi que des préparation de chefs réputés. La boutique officielle de la FIFA et des stands de produits dérivés officiels seront ouverts dans les différentes villes. Des panels de discussion seront aussi organisés dans les FIFA Fan Festivals. En Australie, les débats porteront sur l’inclusion dans le sport, le développement durable et l’autonomisation des personnes LGBTQ+ via le football. En Aotearoa Nouvelle-Zélande, les panels gratuits EQUALIZE célébreront la place de la femme dans le sport, dans le monde des affaires, dans la culture et dans la société en général. Pour connaître les dates et horaires d’ouverture de chaque FIFA Fan Festival™, ainsi que les concerts au programme, veuillez vous rendre sur la page dédiée au FIFA Fan Festival du site Internet de la FIFA.

Aotearoa Nouvelle-Zélande

Auckland/Tāmaki Makaurau – The Cloud JessB, Ladi6, Troy Kingi, Tuawahine, Hollie Smith, Kaylee Bell Dunedin/Ōtepoti – Dunedin Town Hall & Glenroy Auditorium Bic Runga, Topp Twins, Ladyhawke, Ladi6 Hamilton/Kirikiriroa – Claudelands Event Centre AACACIA, Robinson, Ella Monnery, Lou’ana Wellington/Te Whanganui-a-Tara – Shed 6 Ladyhawke, Rubi Du, Maisey Rika, Che Fu, JessB

Australie

Adelaide/Tarntanya – Festival Plaza Kimbra, San Cisco, Montaigne Brisbane/Meaanjin – South Bank Parklands Running Touch, Kita Alexander, FELIVAND, Sahara Beck, Eliza & The Delusionals Melbourne/Naarm – Federation Square Sycco, Samantha Jade Perth/Boorloo – Forrest Place Katy Steele, Crucial Rockers, Joan & The Giants, Abbe May Sydney/Gadigal – Tumbalong Park Jessica Mauboy, Steph Strings, Jacoténe, Jack River, Mia Wray Précédemment connu sous le nom de FIFA Fan Fest™, ce point de rendez-vous des supporters était organisé à toutes les Coupes du Monde de la FIFA depuis Allemagne 2006. Au total, presque 40 millions de visiteurs s’y sont rendus sur cinq continents.