Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA : lancement de la phase de prévente exclusive Visa

Événement de la FIFA le plus riche en actions, buts et gestes acrobatiques, la compétition ravira à coup sûr tous les amateurs de football de la planète.

En octobre 2023, le tirage au sort dévoilait des affiches alléchantes pour la phase de groupes. S’ensuivront des quarts de finale, des demi-finales et une finale qui promettent d’être tout aussi exaltantes. Pendant onze jours, les supporters et supportrices pourront profiter du spectacle dans un stade construit pour l’occasion dans le Dubai Design District.

Si l’Argentine, la RI Iran, l’Espagne et Tahiti forment le fameux « groupe de la mort », le pays hôte affrontera quant à lui l’Égypte, qui participe pour la première fois à la compétition, l’Italie et les États-Unis dans le cadre du groupe A. Enfin, la Colombie, autre néophyte, sera opposée au Belarus, au Japon et au Sénégal dans le groupe C.