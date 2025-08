Booking.com devient sponsor officiel des voyages en ligne pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Booking.com propose pas moins de 28 millions de solutions d’hébergement dans plus de 220 pays et territoires du monde entier, dont 60 000 logements en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande. De par cet immense inventaire, Booking.com est idéalement placé pour aider les voyageurs et amateurs de football à réserver leur hébergement afin de suivre leur équipe préférée.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, organisée en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande du 20 juillet 2022 au 20 août 2023, est amenée à devenir le plus grand événement sportif féminin de l’histoire, avec 64 matches programmés dans neuf villes emblématiques des deux pays. En tant que sponsor officiel des voyages en ligne, Booking.com permettra aux supporters de réserver plus facilement des hébergements – hôtels, maisons de vacances, appartements ou tout autre type de logement –, afin qu’ils puissent profiter de tout ce que les villes hôtes ont à offrir. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ célèbrera le sport et la diversité tout en encourageant les communautés locales à accueillir chaleureusement les supporters dans les deux pays. Dans la droite ligne de ses récents investissements en faveur de plusieurs événements sportifs féminins, Booking.com continue de soutenir le sport féminin de haut niveau en s’associant à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. "Le football déchaine les passions dans le monde entier. Associée à l’exaltation et au sentiment d’aventure procurés par les voyages, cette ferveur permettra à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023 de créer une synergie idéale pour faire vivre aux supporters une expérience dont ils se souviendront toute leur vie", estime Arjan Dijk, directeur général du marketing et vice-président senior de Booking.com. "Nous sommes très heureux de continuer d’attirer des voyageurs et de les aider à réserver leur hébergement par le bais de notre application conviviale, qui permet à tout un chacun de transformer ses envies en destinations réelles." Sarai Bareman, directrice de la division du Football féminin de la FIFA, a pour sa part indiqué : "Nous sommes ravis d’accueillir Booking.com au sein de notre famille de supporters et sponsors de la compétition avant ce qui s’annonce comme la plus belle Coupe du Monde Féminine de l’histoire. Ces 30 prochains jours, des milliers amateurs de football venus de plus de 150 pays convergeront vers Australie et l’Aotearoa Nouvelle-Zélande afin de soutenir leur équipe et d’assister à la compétition. Ils pourront assurément compter sur Booking.com pour les aider à trouver de formidables possibilités d’hébergement tout au long de leur séjour."