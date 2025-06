BMO devient Supporter Officiel pour l’Amérique du Nord

L’engagement de BMO démontre sa volonté de s’impliquer encore davantage dans le football, le groupe ayant déjà investi dans plusieurs initiatives visant à promouvoir le football en Amérique du Nord La FIFA et BMO ont annoncé le 27 juin 2023 que la banque canadienne serait Supporter Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ pour l’Amérique du Nord. Ce partenariat illustre l’engagement de la banque en faveur de l’égalité dans le sport, de l’éradication des obstacles, de l’inclusion et du développement du football. Du 20 juillet au 20 août prochains, au même titre que les millions d’amateurs de football d’Amérique du Nord, BMO encouragera les meilleures joueuses de la planète présentes en Australie et Nouvelle-Zélande à s’adjuger le trophée. Évoquant ce nouveau partenariat, Romy Gai, Directeur de la Division Affaires Commerciales de la FIFA, a indiqué : "Nous sommes ravis d’accueillir BMO en tant que Supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Son engagement dans le football féminin correspond parfaitement à la vision de la FIFA, qui vise à autonomiser les joueuses et à faire de cette édition de la Coupe du Monde Féminine la plus belle de l’histoire du sport féminin." Pour Catherine Roche, Directrice de la Division Marketing de BMO : "BMO est la banque du football. Ce partenariat historique s’inscrit totalement dans notre volonté de contribuer au développement du football en Amérique du Nord." "La Coupe du Monde Féminine, l’un des événements sportifs les plus importants du monde, constitue une plateforme idéale pour favoriser l’égalité des chances dans le sport et encourager une nouvelle génération de joueuses, dirigeantes et entraîneurs à exploiter pleinement leur potentiel, sur le terrain comme en dehors. Ce partenariat cristallise notre vision consistant à diffuser des valeurs positives dans la sphère professionnelle et privée."