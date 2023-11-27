Betano devient supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ pour l’Europe et l’Amérique du Sud

Partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, Betano fait son retour sur la scène internationale en tant que supporter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Betano offrira aux supporters une opportunité unique et exclusive de vivre l’événement phare de la FIFA et de suivre les rencontres de la compétition de manière responsable

Le coup d’envoi de la compétition reine est donné dans moins d’un mois à Mexico

La FIFA et Kaizen Gaming ont annoncé un accord qui voit Betano devenir supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™™ pour l’Europe et l’Amérique du Sud.L’édition 2026 de la compétition reine, qui se déroule au Canada, aux États-Unis et au Mexique du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet et met aux prises 48 sélections pour la première fois de son histoire, s’annonce comme la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ jamais organisée à ce jour.

Cette compétition marque la troisième collaboration entre Betano et la FIFA. Il y a quatre ans, Betano est devenu le premier opérateur de paris sportifs à conclure un partenariat avec la FIFA en devenant supporter régional officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ pour l’Europe. Plus récemment, cette société a été désigné partenaire officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. « Nous sommes ravis d’accueillir Betano parmi les supporters officiels de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 », a déclaré Romy Gai, directeur de la division Affaires commerciales de la FIFA.

« Depuis l’instauration de notre premier partenariat avec Betano il y a quatre ans, nous avons pu observer leur engagement constant en faveur de l’intégrité sportive, leur volonté de consolider le lien entre les supporters et notre sport, et leur capacité à trouver de nouvelles façons innovantes de captiver l’attention du public. Nous partageons ces objectifs et sommes ravis de pouvoir compter sur ce géant à nos côtés alors que nous nous préparons à unir une nouvelle fois le monde grâce au football, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi partout ailleurs », a-t-il ajouté.

« Ce troisième partenariat avec la FIFA marque une étape importante dont nous sommes tous très fiers au sein de Kaizen Gaming et témoigne de notre croissance à l’échelle mondiale », a ajouté George Daskalakis, cofondateur et directeur général de Kaizen Gaming.

« Mariage parfait entre sport et divertissement, la Coupe du Monde de la FIFA 2026 touche plusieurs milliards de personnes. Pour nous, cela représente l’occasion idéale de consolider la position de Betano en tant que référence mondiale en matière de paris sportifs en ligne responsables. Notre priorité est désormais de proposer aux supporters une expérience passionnante, innovante et sécurisée tout au long de la compétition. »

Propriété de Kaizen Gaming, qui a été sacré Opérateur de l’année aux « EGR Operator Awards » et Opérateur de l’année – Grande entreprise aux « SBC Awards » en 2024 et 2025, Betano offrira aux amoureux du ballon rond une opportunité unique et inédite de vibrer au rythme de la Coupe du Monde de la FIFA et de suivre les rencontres de la compétition de manière responsable. Les amateurs de football disposeront d’un ensemble d’outils favorisant le jeu responsable, en leur permettant notamment de fixer des plafonds financiers, de gérer leur temps passé sur la plateforme, et d’accéder à un service client spécialisé disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.