Aramco devient Sponsor officiel de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2026™

Aramco est devenu Sponsor officiel de la toute première édition de la compétition à quelques jours de la finale, qui se tiendra à Londres (Royaume-Uni) le 1er février 2026

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de longue date entre la FIFA et Aramco dans le domaine du développement du football féminin

L’Arsenal Women FC et le SC Corinthians s’affronteront ce dimanche pour le titre de championnes intercontinentales ; les billets pour le match pour la troisième place et la finale sont disponibles sur FIFA.com/tickets

Aramco s’est associé à l’édition inaugurale de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™ en devenant sponsor énergie officiel de la compétition, qui doit couronner le tout premier champion intercontinental à Londres (Royaume-Uni) ce dimanche 1er février 2026. Cet accord entre la FIFA et Aramco marque une progression naturelle au niveau des efforts consentis par l’entreprise pour promouvoir et développer le football féminin. En étroite collaboration avec la FIFA, la marque saoudienne soutient les programmes de développement conformément à la Stratégie pour le football féminin de la FIFA. L’objectif est notamment de renforcer la participation, la visibilité, la pérennité et la croissance commerciale du football féminin sur la scène internationale. « Le football féminin vit un moment unique. L’introduction de cette compétition majeure offre aux joueuses de nouvelles opportunités de s’affronter sur une scène mondiale et permet aux supporters de profiter du tout meilleur du football féminin », a déclaré Sara Booth, directrice de la sous-division Football féminin de haut niveau de la FIFA.

« Ce partenariat avec Aramco témoigne d’une confiance indéfectible en l’avenir du football féminin. Il permet à la FIFA de faire franchir un nouveau palier à la Coupe des Champions Féminine, d’accélérer sa croissance et de poursuivre le développement du football féminin, dont nous avons pu suivre l’essor ces dernières années. Ensemble, nous créons une dynamique qui inspirera les joueuses et les amateurs de football du monde entier. » Rania Biltagi, responsable Sponsoring et partenariats chez Aramco, a pour sa part ajouté : « Devenir sponsor de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA constitue une nouvelle étape formidable pour Aramco. À travers notre partenariat mondial majeur avec la FIFA, nous offrons davantage d’opportunités aux femmes de jouer et de développer le football féminin. »

« Chez Aramco, nous sommes fiers de fournir de l’énergie au monde entier, d’encourager le progrès, d’aider les communautés et d’autonomiser les individus. Cette compétition offre aux joueuses une scène mondiale où elles peuvent briller et, surtout, inspirer d’innombrables autres personnes dans le monde entier. Notre engagement en faveur du football féminin s’inscrit également dans notre vision plus large qui consiste à promouvoir les interactions avec les jeunes, améliorer les possibilités de faire carrière et créer de nouvelles vocations permettant aux femmes de poursuivre leurs rêves, que ce soit en tant que sportives, ingénieures ou dirigeantes. »

La finale opposant l’Arsenal Women FC (Angleterre), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de l’UEFA, au SC Corinthians (Brésil), vainqueur de Libertadores Femenina de la CONMEBOL, aura lieu ce dimanche à 18h00 GMT (19h00 CET) à l’Arsenal Stadium, où seront couronnées les premières championnes intercontinentales du football féminin interclubs. Cette même enceinte accueillera auparavant le match pour la troisième place, entre l’ASFAR (Maroc), vainqueur de la Ligue des Champions féminine de la CAF, et le Gotham FC (Etats-Unis), champion de la Concacaf, à 14h45 GMT (15h45 CET).