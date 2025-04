American Airlines officiellement nommée partenaire officiel des compagnies aériennes nord-américaines de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

American Airlines a obtenu les droits de transport aérien pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ – au Canada, au Mexique et aux États-Unis – en partenariat avec Qatar Airways, partenaire aérien mondial de la FIFA jusqu’en 2030

American Airlines accompagnera la FIFA dans la mise en place d'une expérience de voyage optimale en Amérique du Nord, aussi bien pour les joueurs que pour les supporters

Les membres du programme AAdvantage® de American Airlines et du Privilege Club de Qatar Airways auront accès à des billets pour les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 26 via leurs programmes de fidélité respectifs.

La FIFA est ravie d’accueillir American Airlines en tant que partenaire aérien officiel nord-américain de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ce partenariat renforce les liens du tournoi avec l’Amérique du Nord et garantit une expérience de voyage de classe mondiale pour les supporters et les équipes à travers les États-Unis pendant ce tournoi historique.

Dans le cadre de cet accord, American Airlines proposera des offres de partenariat avec Qatar Airways autour de la Coupe du Monde de la FIFA de l’année prochaine, qui réunira pour la première fois 48 équipes, trois pays hôtes et 16 villes hôtes.

« Nous sommes fiers de nous associer à la FIFA et impatients de réunir les supporters à tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 26 », a déclaré Caroline Clayton, Directrice marketing et Vice-présidente principale de la communication chez American Airlines. « En tant qu’équipe hôte pour cet événement historique, nous avons hâte de faire voyager les supporters à travers l’Amérique du Nord, pour qu’ils puissent vivre la passion, l’énergie et la diversité de ce magnifique sport. »

American Airlines, qui fêtera son centenaire l’année prochaine, a son siège à Dallas-Fort Worth. Dallas, l’une des 16 villes hôtes du tournoi.

Avec plus de 2 200 vols quotidiens vers les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, American Airlines propose dès aujourd’hui à ses fidèles membres AAdvantage, la possibilité de gagner des billets pour les matchs via un tirage au sort qui débute aujourd’hui. Dès maintenant, les supporters résidant aux États-Unis, âgés de 18 ans et plus, peuvent s’inscrire une fois par jour sur la page aa.com/fwc26perks, pour tenter de gagner des billets pour la finale. Ceux qui ne sont pas encore membres du programme AAdvantage® peuvent s'inscrire sur la page suivante : www.aa.com/aadvantage.

Pour American Airlines, ce partenariat marque une collaboration importante avec Qatar Airways, partenaire aérien mondial de la FIFA, qui conservera les droits exclusifs des vols internationaux dans le cadre de son partenariat mondial récemment renouvelé avec la FIFA jusqu’en 2030. Le travail et la coordination entre les deux compagnies aériennes assurera une connectivité internationale et nationale optimale pour toutes les parties prenantes tout au long de la compétition.

Les billets pour les matchs seront disponibles plus tard cette année via les programmes de fidélité AAdvantage et Avios du Privilege Club de Qatar Airways.

« L’arrivée de American Airlines en tant que partenaire officiel renforce encore notre capacité à offrir une Coupe du Monde exceptionnelle en 2026 », a déclaré Romy Gai, Directeur commercial de la FIFA. « Leur réseau national inégalé et leur lien fort avec le public américain en font un partenaire idéal, pour un tournoi qui captivera des millions de personnes à travers l’Amérique du Nord. » Thierry Antinori, Directeur commercial de Qatar Airways, a ajouté : « En tant que partenaire aérien mondial officiel de la FIFA et de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, nous sommes fiers de jouer un rôle majeur dans la venue des supporters du monde entier à ce tournoi très attendu. Avec American Airlines, partenaire aérien officiel pour l’Amérique du Nord et membre de l’alliance oneworld, nous croyons qu’ensemble, grâce à nos réseaux étendus et nos programmes de fidélité de classe mondiale, nous pouvons offrir à des millions de personnes un voyage exceptionnel et enrichissant vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026. »