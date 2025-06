Airbnb et la FIFA annoncent un partenariat d’envergure sur trois compétitions

Airbnb sera la plateforme officielle de réservation d'expériences et d’hébergements alternatifs, en sa qualité de Partenaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ ainsi que de Supporter de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Plus de 380 000 personnes devraient séjourner dans des hébergements Airbnb durant la Coupe du Monde 2026, avec à la clé des retombées économiques estimées à USD 3,6 milliards pour les villes hôtes

Airbnb permet également de réserver dès à présent des expériences exclusives, comme une séance d’entraînement privée avec l'ancien gardien de but états-unien Tim Howard

Airbnb et la FIFA ont annoncé un partenariat d’envergure étalé sur trois compétitions, qui permettra d’offrir des expériences de voyage inoubliables aux supporters et un soutien précieux aux villes hôtes, tout en générant des retombées économiques importantes pour les territoires concernés. Au cours de ces trois années de collaboration, Airbnb sera l’un des partenaires officiels de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, et comptera parmi les supporters officiels de la Coupe du Monde 2026™ en Amérique du Nord ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ dans les Amériques. Par ailleurs, Airbnb proposera aux visiteurs des hébergements officiels sur sa plateforme dans le cadre de ces trois compétitions phares de la FIFA.

« À l’instar de la Coupe du Monde, Airbnb rassemble les gens. Airbnb est fier de collaborer avec la FIFA pour offrir aux supporters des expériences uniques lors des compétitions et héberger des centaines de milliers de personnes pendant la Coupe du Monde 2026, tout en générant des retombées économiques importantes pour les territoires concernés », a déclaré Brian Chesky, directeur général d’Airbnb.

« La FIFA se félicite d'accueillir parmi ses partenaires Airbnb, qui sera amené à jouer un rôle de premier plan lors des trois formidables compétitions à venir », a ajouté le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La Coupe du Monde des Clubs 2025 sera un événement incontournable pour les nouvelles générations tout en redessinant les contours du football interclubs à l’échelle planétaire. L’édition 2026 de la Coupe du Monde, qui opposera 48 équipes dans trois pays, sera quant à elle la plus ambitieuse de l’histoire. Enfin, la Coupe du Monde Féminine aura lieu pour la première fois en Amérique du Sud en 2027. Nous avons de la chance d’avoir à nos côtés un leader du tourisme tel qu’Airbnb. Ensemble, nous continuerons d'unir le monde grâce au ballon rond. »

Des expériences touristiques et footballistiques sans pareilles

Dans le cadre de ce partenariat, Airbnb offrira aux supporters de nouvelles façons de célébrer leur passion pour le football à travers le voyage, la culture et les rencontres. En plus de choisir parmi un large éventail d'hébergements abordables et de qualité, ils pourront désormais vivre des expériences Airbnb proposées par des particuliers pour découvrir les traditions locales, les trésors cachés et l'esprit des villes hôtes. Au-delà de l’expérience sportive, Airbnb aidera les fans à se forger des souvenirs mémorables à travers des activités culturelles immersives ou des rencontres exceptionnelles avec des légendes ou des experts du football via l’offre Airbnb Originals.

En plus des milliers d'expériences déjà disponibles sur la plateforme, les passionnés peuvent désormais prendre part à une séance d'entraînement privée avec l'ancien gardien de but international états-unien Tim Howard ; assister à un match de Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en tribune aux côtés de Cobi Jones, ancien partenaire de Tim Howard sous le maillot des États-Unis ; ou encore participer à une analyse d'avant-match approfondie avec un expert chevronné du Groupe d'étude technique de la FIFA.

Disponibles à compter d’aujourd’hui, ces expériences seront accessibles tout au long de la Coupe du Monde des Clubs 2025, qui débute ce samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. D'autres expériences seront dévoilées avant la Coupe du Monde 2026 et la Coupe du Monde Féminine 2027.

« Le football possède une capacité unique à rassembler les gens », a déclaré Tim Howard, l'un des plus illustres joueurs à avoir jamais porté le maillot des Stars and Stripes, et qui propose de participer à une expérience exclusive Airbnb.

« C’est une chance incroyable pour moi de pouvoir proposer cette séance d’entraînement privée grâce à Airbnb et la FIFA. C’est l’opportunité de partager mon amour pour le football et d’interagir directement avec les supporters. Ils pourront venir sur le terrain pour voir comment se déroule un entraînement professionnel et aborder le football sous un angle qu’ils ne connaissent pas. »

Retombées économiques pour les territoires

À moins d’un an de la Coupe du Monde 2026, l’engouement pour la compétition ne cesse de croître sur toute la planète, et un nombre record de supporters est attendu pour venir encourager les équipes en lice. Selon une étude du cabinet Deloitte commandée par Airbnb, plus de 380 000 personnes ayant prévu d’assister à l’événement devraient séjourner dans des hébergements Airbnb, dont plus de 150 000 résidents états-uniens.

Le partenariat entre Airbnb et la FIFA pour la Coupe du Monde 2026 représente une formidable opportunité pour les territoires des villes hôtes. En effet, toujours d’après Deloitte, les séjours Airbnb réservés lors de la compétition devraient permettre d’injecter USD 3,6 milliards dans les économies locales.

Les hôtes Airbnb disséminés dans les 16 villes hôtes pourraient générer un chiffre d’affaires total avoisinant USD 210 millions, ce qui met en évidence les retombées économiques significatives suscitées par le secteur de l’hébergement à l’occasion des grands événements sportifs.

D’après les estimations, Airbnb contribuera également au développement économique local en créant l'équivalent de près de 34 000 emplois à temps plein au cours de l'année 2026, grâce aux dépenses des hôtes et des employés ainsi qu’aux activités intermédiaires déployées tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Les séjours Airbnb ont des effets étendus sur le plan économique puisque les dépenses des visiteurs profitent aux petits commerces, aux cafés ou aux restaurants dans des quartiers souvent dépourvus d'infrastructures touristiques traditionnelles. Cet investissement dans le tissu urbain local va générer des retombées qui continueront de bénéficier à la population bien après le coup de sifflet final des trois compétitions.

« Je vis à Houston depuis sept ans et je serai fier d’aider la ville en accueillant des visiteurs du monde entier à l'occasion de la Coupe du Monde. En leur faisant découvrir la culture, l’hospitalité et la gastronomie locale – je pense bien sûr à nos succulents tacos au brisket de bœuf mais aussi au barbecue d’inspiration asiatique – j'apporterai ma contribution pour faire en sorte que tous les acteurs de la ville profitent pleinement de cet événement exceptionnel », anticipe Sébastien Long, hôte sur Airbnb.

Lancement du programme d’impact sur les villes hôtes d’Airbnb

Airbnb mettra également en œuvre son programme d’impact sur les villes hôtes, qui prévoit une enveloppe d’USD 5 millions dédiée à des investissements en lien avec la Coupe du Monde 2026. Ce programme de soutien des collectivités visera à collaborer avec les villes hôtes en vue de financer des initiatives ciblées à même de favoriser la croissance économique locale et d’améliorer l'expérience globale des visiteurs comme des habitants.

