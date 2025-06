AB InBev nommé Brasseur Officiel des Coupes du Monde Féminine de la FIFA 2023 et 2026™

Le plus grand groupe brassicole au monde prolonge son accord de sponsoring international pour les compétitions phares de la FIFA jusqu’en 2026

AB InBev et son vaste éventail de marques continueront de célébrer la Coupe du Monde et le football partout dans le monde

Les investissements réalisés pour la Coupe du Monde Féminine 2023 répondent à la volonté commune de la FIFA et d’AB InBev de poursuivre le développement du football féminin dans le monde

AB InBev (Euronext : ABI) (MEXBOL : ANB) (JSE : ANH) (NYSE : BUD), le plus grand groupe brassicole de la planète, a renouvelé son partenariat long de près de 40 ans avec la FIFA. Il sera ainsi le Brasseur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ ainsi que de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Lors de ces deux événements, qui se disputeront chacun sous un format inédit, AB InBev et ses plus grandes marques proposeront de nouvelles expériences festives aux supporters et supportrices du monde entier. La Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui aura lieu plus tard cette année en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande, réunira pour la première fois 32 équipes. Pour la première fois également, la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, en 2026, sera organisée dans trois pays et mettra aux prises 48 équipes, qui disputeront un total de 104 matches dans 16 villes du Canada, du Mexique et des États-Unis.

"Les Coupes du Monde de la FIFA sont les événements sportifs les plus populaires et prestigieux au monde. En raison de notre lien particulier avec le football et les supporters du monde entier, nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec la FIFA", a déclaré Marcel Marcondes, Directeur Marketing de AB InBev. "Pour des millions d’amateurs de ballon rond, profiter d’un match autour d’une bonne bière va de soi. Nous sommes fiers de continuer de proposer aux supporters de nouveaux modes d’interaction et des expériences immersives inédites qui nourrissent leur passion pour le football."