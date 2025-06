La FIFA à la pointe de la technologie en matière de diffusion

Chaque match sera couvert par 37 caméras, dont huit équipées d’une sortie double UHD/HDR et 1080p/SDR, et huit autres équipées d’une sortie double 1080p/HDR et 1080p/SDR. Grâce à huit caméras dotées du Super slow motion, deux caméras dotées de l’Ultra motion, une caméra aérienne et un système de prise de vue aérienne Cineflex, il sera possible de diffuser des images depuis le moindre recoin de chaque stade.