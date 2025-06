Les droits médias de la FIFA vendus en RP Chine à CCTV jusqu’en 2022

CCTV est le principal diffuseur public de RP Chine, avec 99% de la population ayant accès à ses services, et le contrat signé aidera la FIFA à toucher la plus large audience possible dans le pays. L’événement phare de la FIFA y sera disponible sur les nombreuses chaînes de CCTV, mais aussi sur diverses nouvelles plateformes médias et mobiles. CCTV est le diffuseur de la Coupe du Monde en RP Chine depuis l’édition 1978 en Argentine.