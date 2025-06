Lancement en Afrique sub-saharienne de l’appel d’offres pour les droits médias de France 2019 et d’autres compétitions de la FIFA

La FIFA invite les territoires listés ci-dessous à répondre à l’appel d’offres relatif aux droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ ainsi que des éditions 2019 de la Coupe du Monde U-17, de la Coupe du Monde U-20 et de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA. Les droits médias pour ces compétitions concernent la télévision, Internet, la téléphonie mobile et la radio.

Cet appel d’offres permettra à la FIFA de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour se charger des opérations de retransmission et atteindre son objectif visant à toucher le plus vaste public possible en lui proposant notamment les meilleures images.