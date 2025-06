Lancement des appels d’offres en République de Corée pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La FIFA a lancé aujourd’hui deux appels d’offres distincts pour les droits médias de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ sur le territoire de la République de Corée. Ces deux appels d’offres donnent également la possibilité de faire une offre concernant la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™.

En 2026, la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ sera organisée conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Réunissant un plateau sans précédent de 48 équipes, la compétition proposera en juin et juillet 2026 pas moins de 104 matches dans 16 villes hôtes.

Coorganisatrice de l’édition 2002 avec le Japon, la République de Corée possède une riche histoire en Coupe du Monde de la FIFA. Après avoir fait leurs débuts lors de Suisse 1954, les Sud-Coréens ont participé à toutes les éditions depuis 1986. La République de Corée a terminé quatrième à domicile en 2002, et a atteint les huitièmes de finale en 2010 et 2022.

La désignation du ou des pays hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 interviendra en mai 2024, les associations membres ayant jusqu’au 8 décembre 2023 pour déposer leur candidature. Les Taegeuk Ladies ont participé à quatre Coupes du Monde Féminines depuis la création de l’épreuve en 1991, notamment aux trois dernières éditions au Canada (2015), en France (2019) et plus récemment en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande (2023).