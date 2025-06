Lancement de l’appel d’offres pour les droits médias en Espagne pour la Coupe du Monde Féminine 2023

La FIFA a annoncé l’ouverture d’un appel d’offres portant sur la vente des droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ sur le territoire espagnol. La compétition a connu une croissance fulgurante depuis 1991, année de sa création, pour devenir l’événement sportif unidisciplinaire féminin le plus suivi au monde. La dernière édition, tenue en France en 2019, a attiré plus de 1,1 milliard de téléspectateurs et pulvérisé des records d’audience dans de nombreux territoires. L’Espagne est d’ores et déjà qualifiée pour l’édition 2023, qui sera coorganisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023 . Neuf villes hôtes et dix stades ont été retenus pour cette compétition.

Le football féminin gagne constamment en popularité en Espagne, qui a récemment enregistré des records d’affluence lors de son championnat national ainsi que des records d’audience lors de l’UEFA EURO Féminin 2022. L’équipe nationale espagnole occupe actuellement la huitième place du Classement Mondial féminin FIFA/Coca-Cola, et compte dans ses rangs certaines des meilleures joueuses au monde, telles que Jennifer Hermoso, meilleure buteuse de l'histoire de la sélection, et Alexia Putellas, lauréate du The Best - Joueuse de la FIFA en 2021. L’appel d’offres permettra à la FIFA de sélectionner les sociétés de médias les plus à même de l’aider à atteindre ses objectifs ambitieux, à savoir parvenir à une couverture globale et de grande qualité de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, et permettre des investissements financiers qui favoriseront et accéléreront la croissance et le développement du football féminin. Les diffuseurs souhaitant se porter candidats pour l’appel d’offres peuvent demander les dossiers par courriel à l’adresse SpainMediaRights@fifa.org. Les dossiers de candidature doivent être adressés à la FIFA d’ici au 11 octobre 2022 à 10h00 (CEST). Grâce à la vente des droits médias de ses compétitions, la FIFA génère les revenus dont elle a besoin pour développer le football partout dans le monde, notamment via son Programme Forward et son Programme de Développement du Football Féminin.