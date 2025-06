La FIFA lance l’appel d’offres pour les droits médias internationaux de retransmission à bord des avions et des bateaux pour trois compétitions

La FIFA lance un appel d’offres pour les droits médias internationaux de retransmission à bord des avions et des bateaux des compétitions suivantes : Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017, Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™.

Grâce à la commercialisation par la FIFA de ces droits médias internationaux de retransmission, les passagers des avions et des navires de croisière pourront suivre les plus grands événements de la FIFA où qu’ils soient dans le monde, en direct ou en différé, et ainsi profiter d’une expérience améliorée lors de leurs déplacements.