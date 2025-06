La FIFA lance l’appel d’offres pour l’Afrique sub-saharienne concernant les droits médias de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 et de la Coupe du Monde de la FIFA 2018™

La FIFA vient de lancer un appel d’offres pour les droits médias en Afrique sub-saharienne pour les compétitions suivantes : Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017 et Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ Les droits médias pour ces compétitions sur la période 2017-2018 concernent la télévision, la télévision IP, internet, la téléphonie mobile et la radio.

Cet appel d’offres permettra à la FIFA de sélectionner les sociétés de médias les mieux placées pour se charger des opérations de retransmission et atteindre l’objectif de la FIFA qui est de toucher le plus vaste public possible et de lui proposer les meilleures images.