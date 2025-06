La FIFA attribue les droits médias français pour ses compétitions majeures à TF1 et beIN SPORTS

L’accord avec TF1 couvre les éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™, et des dispositions ont été prises afin de diffuser 28 affiches de ces compétitions sur une chaîne de télévision publique, conformément à l’objectif de la FIFA qui est d’atteindre la plus vaste audience possible. L’accord comprend également les droits exclusifs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™, organisée en France, et la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017.