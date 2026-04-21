Une couverture télévisée sans précédent en Europe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

La FIFA a annoncé aujourd’hui la signature de deux accords majeurs concernant les droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™, respectivement avec l’Union européenne de radio-télévision (UER) et Saran Media Group. Cela représente la plus importante couverture audiovisuelle jamais déployée en Europe pour la compétition phare du football féminin. Ces accords offriront une visibilité sans précédent à la compétition, qui aura lieu au Brésil du 24 juin au 25 juillet 2027. En vertu de l'accord conclu avec l'UER, 19 chaînes de service public issues de 18 pays européens assureront une importante couverture gratuite à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques. Toutes les rencontres seront retransmises en direct, avec au moins un match par jour garanti sur les chaînes membres de l'UER. Eurovision News proposera en outre des résumés grand format pour toucher encore davantage de public en Europe. L’UER a par ailleurs prolongé son engagement de 2023, qui consiste à diffuser chaque semaine au moins une heure de contenu dédié au football féminin sur sa plateforme numérique et son réseau de diffusion. La Coupe du Monde Féminine 2027 sera retransmise par les membres de l’UER dans les territoires suivants : Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Groenland, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Suède, Suisse et Ukraine. Par ailleurs, la FIFA a désigné Saran Media Group comme agence exclusive chargée des droits médias dans 24 pays d'Europe et d'Eurasie. Dans le cadre de cet accord, Saran Media Group collaborera avec les principaux diffuseurs présents sur les différents marchés pour permettre à un maximum de personnes d’accéder aux programmes. Saran Media Group interviendra dans les pays suivants : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kosovo, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Monténégro, Macédoine du Nord, Ouzbékistan, République d'Irlande, République kirghize, Roumanie, Serbie, Slovénie, Tadjikistan, Turquie et Turkménistan. « Les acteurs de l’audiovisuel européen ont décidé de s’investir dans cette édition très attendue en assurant la couverture la plus complète de l'histoire de la Coupe du Monde Féminine », a déclaré Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA. « Nous constatons un vif intérêt pour cet événement dont la qualité est reconnue à sa juste valeur. Les recettes issues des droits TV en Europe seront réinvesties afin d’accélérer la croissance mondiale du football féminin. Ces accords majeurs permettront de raconter le parcours des joueuses, de partager de grandes émotions sportives et d’inciter les jeunes filles et garçons du monde entier à rêver plus grand. » Outre les accords conclus avec l'UER et Saran Media Group, la FIFA a déjà attribué les droits de diffusion en France (M6), en Suède (TV4/SVT) et au Royaume-Uni (BBC/ITV), tandis que les négociations se poursuivent dans les quelques territoires européens restants. La Coupe du Monde Féminine 2027 sera la première édition à se dérouler en Amérique du Sud, et la deuxième à réunir 32 équipes. L’édition précédente, organisée en 2023 par l’Australie et la Nouvelle-Zélande, avait battu des records en attirant près de deux millions de spectateurs dans les stades et plus de deux milliards de téléspectateurs (télévision, plateformes numériques et réseaux sociaux confondus). On peut compter sur le Brésil – l'une des nations les plus férues de ballon rond – pour offrir des infrastructures de haut niveau et assurer une ambiance de feu. De son côté, la FIFA va tout faire pour que l’événement touche un public aussi large que possible à l'échelle mondiale.