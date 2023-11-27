China Media Group désigné diffuseur officiel en RP Chine de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde de la FIFA 2030™

L’accord de diffusion porte sur les deux prochaines éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

« Nous sommes donc ravis et fiers de nous associer à China Media Group en vue de proposer la Coupe du Monde de la FIFA à tous les amateurs de football en Chine », a expliqué Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA

La retransmission des compétitions dans le deuxième pays le plus peuplé au monde viendra renforcer la stratégie nationale de développement des jeunes

La FIFA confirme avoir conclu un accord avec China Media Group (CMG) pour la diffusion en RP Chine de tous les matches des éditions 2026 et 2030 de la Coupe du Monde de la FIFA™, ainsi que des éditions 2027 et 2031 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

« Nous sommes très heureux d’avoir trouvé un accord avec CMG », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. « L’importance du marché chinois est pour le monde du football est immense. Nous savons combien les supporters chinois sont passionnés, et nous sommes donc ravis et fiers de nous associer à China Media Group en vue de proposer la Coupe du Monde de la FIFA à tous les amateurs de football en Chine. »

Cet accord prolonge le partenariat de longue date liant la FIFA et CMG, en plus de renforcer la couverture prévue de l’édition 2026. Cela marque également une étape importante dans le cadre des efforts déployés par la FIFA pour amener la compétition auprès d’un public plus jeune, notamment par le recours aux outils numériques.

« Nous faisons confiance à CMG depuis 50 ans, et le fait de pouvoir encore compter sur le groupe en vue des prochaines éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA va véritablement améliorer la portée et la qualité de la diffusion de ces compétitions », a expliqué M. Grafström. « CMG est à la pointe de la technologie audiovisuelle ; nous avons donc hâte de pouvoir encore renforcer la portée de cette édition 2026, qui réunira pour la première fois 48 équipes. »

La diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA la plus inclusive de l’histoire dans le deuxième pays le plus peuplé au monde donnera à coup sûr un nouvel élan aux projets de la Fédération Chinoise de Football (CFA) visant à renforcer la formation des jeunes et à améliorer les performances de l’équipe nationale.