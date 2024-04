Le Président de la FIFA accueille les officiels de match au Qatar

Le Président Infantino ouvre le camp d'entraînement officiel des arbitres

129 officiels de match superviseront la 22ème édition de la Coupe du Monde de la FIFA™

"Sans vous, il n'y a pas de football, il n'y a pas de Coupe du Monde de la FIFA™", leur a déclaré Gianni Infantino

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a personnellement souhaité la bienvenue aux 129 arbitres, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo chargés de superviser la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Il a ouvert leur camp d'entraînement officiel en insistant sur le rôle fondamental joué par la "Team One", comme il appelle leur groupe, dans le bon déroulement de la plus belle édition jamais organisée de l'épreuve suprême du football.

"Vous êtes l'équipe de la FIFA, a déclaré M. Infantino. Vous êtes notre équipe et vous êtes l'équipe la plus importante du tournoi, parce que sans vous, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de Coupe du Monde de la FIFA™. Nous avons besoin de la Team One pour entrer la première sur le terrain. Nous avons besoin de la Team One pour donner le coup d'envoi du premier match le 20 novembre, et nous avons besoin de la Team One pour siffler la fin du dernier match et décerner le titre aux champions du monde."

"Six femmes sont présentes pour la première fois. Mais hommes ou femmes, vous êtes des arbitres. Pour nous, pour moi, nous faisons tous partie de la même équipe, a-t-il ajouté. Vous allez ressentir beaucoup de choses pendant la Coupe du Monde. L'émotion de participer à une aventure. L'émotion d'officier sous les yeux de quatre à cinq milliards de spectateurs des quatre coins de la planète. Et on vous demande d'être là, en forme, prêts à prendre des décisions, à assumer vos responsabilités en un très court laps de temps. Vous êtes l'élite mondiale de l'arbitrage. C'est pour cette raison que vous êtes ici."

Nasser Al Khater, Directeur général de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC, Mattias Grafström, Secrétaire général adjoint de la FIFA, et Colin Smith, Responsable des opérations de la Coupe du Monde, étaient également présents au séminaire.

La délégation a été accueillie par le Président de la commission des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, et le Directeur de l'arbitrage, Massimo Busacca.