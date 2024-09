Désignation des arbitres pour les matchs 13 à 24 de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

Les arbitres et leurs assistantes ont été désignés pour les matchs du 3 septembre

58 officielles de match seront en charge des rencontres en Colombie

Le soutien vidéo est testé à l'occasion de cette compétition

Les noms des officielles de match appelées à diriger les deuxièmes journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™ ont été révélés.

Le 3 septembre, l'Italienne Maria Sole Ferrieri Caputi sera au sifflet pour le match du Groupe A entre la Colombie, pays hôte, et le Cameroun à Bogota. Elle sera assistée de sa compatriote Tiziana Trasciatti et de la Portugaise Vanessa Gomes. L'Equatorienne Susana Corella sera la quatrième arbitre.

Au début de l'année, Ferrieri Caputi et Trasciatti ont fait partie de la première équipe arbitrale entièrement féminine à avoir dirigé un match de Serie A italienne, en l'occurence la rencontre Inter Milan-Torino en avril.

Le trio équatorien composé de l'arbitre Marcelly Zambrano et des assistantes Viviana Segura et Stefanía Paguay arbitrera le match Mexique-Australie dans le même groupe, avec le soutien de Corella.

Dans le Groupe B, Hyeonjeong Oh (République de Corée), qui a officié lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, dirigera le match entre la France et le Brésil, secondée par sa compatriote Kyoungmin Kim et la Thaïlandaise Supawan Hinthong, avec la Mexicaine Lizzet García comme quatrième arbitre.

Shahenda Saad (Égypte) sera épaulée par Soukaina Hamdi (Maroc) et Asma Feriel Ouahab (Algérie) pour le match entre les Fidji et le Canada, dans le même groupe. García a été désignée quatrième arbitre.

Le trio guatémaltèque composé de l'arbitre Astrid Gramajo et des assistantes Iris Vail et Sherly Socop sera aux manettes pour le match entre l'Allemagne et le Nigeria dans le Groupe D, le 4 septembre. Le trio trinidadien Crystal Sobers (arbitre), Carissa Douglas-Jacob et Melissa Nicholas (assistantes) se chargera du match République de Corée-Venezuela dans le même groupe. La Togolaise Vincentia Amedome sera la quatrième arbitre pour les deux rencontres.

Dans le Groupe C, Fangyu Dong (RP Chine) arbitrera le duel entre l'Espagne et le Paraguay, assisté de ses compatriotes Lijun Xie et Mengxiao Bao, tandis que le trio colombien Maria Victoria Daza (arbitre), Mayra Sánchez et Eliana Ortiz (assistantes) se chargera du match entre le Maroc et les États-Unis, triple vainqueurs de l'épreuve. L'Australienne Casey Reibelt a été désignée quatrième arbitre pour les deux matches.

Pour les matches du 5 septembre, le trio mexicain composé de l'arbitre Karen Hernández et des assistantes Jéssica Morales et Elva Gutiérrez se chargera du match entre le Japon et le Ghana dans le groupe E. Natacha Konan (Côte d'Ivoire) arbitrera la confrontation entre l'Autriche et la Nouvelle-Zélande, assistée de Carine Fomo (Cameroun) et Fidès Bangurambona (Burundi). Lizzet García (Mexique) sera le quatrième arbitre pour les deux rencontres.

Dans le Groupe F, le trio chilien composé de Dione Rissios (arbitre), Marcia Castillo et Leslie Vásquez (assistantes) sera en action pour le match entre la RDP Corée et le Costa Rica. Dans le même groupe, Veronika Bernatskaia (Kirghizistan) arbitrera le match Pays-Bas - Argentine, assistée de sa compatriote Ramina Tsoi et de Nuannid Donjangreed (Thaïlande). Casey Reibelt (Australie) sera le quatrième arbitre pour ces deux rendez-vous.