Annonce des arbitres pour les deux premiers quarts de finale de République dominicaine 2024™

Le premier match, entre le Nigeria et les États-Unis, débutera à 15h30 (heure locale) au CFC Stadium. L'arbitre Asaka Koizumi (Japon) sera en charge des débats et ses assistantes seront Amal Badhafari (Émirats Arabes Unis) et Riiohlang Dhar (Inde), avec Olatz Rivera Olmedo (Espagne) comme quatrième arbitre.