Le TSG analyse les meilleures équipes de la planète à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™

Le rôle du TSG, un groupe d'experts composé d'anciens entraîneurs et joueurs, consiste à observer les matches, à repérer les innovations et les tendances tactiques, et à les mettre en lumière à l'aide des indications et des données des équipes chargées de l'analyse des performances et tendances du football. Ces informations sont ensuite présentées sur fifatrainingcentre.com et mises à la disposition de tous gratuitement. Les lauréats des prix individuels, tels que le Ballon d'Or et le Gant d'Or, sont également sélectionnés par le TSG.