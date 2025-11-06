Le Groupe d'Etude Technique pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™ a été dévoilé

Pascal Zuberbühler à la tête d'un groupe de six experts techniques de la FIFA pour analyser 104 matchs

Premier événement FIFA réunissant 48 équipes, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, se déroule dans le complexe ultramoderne de l’Aspire Zone.

Le Groupe d'étude technique partagera ses analyses, identifiera les tendances, contribuera aux rapports du Centre d'entraînement de la FIFA et sélectionnera les lauréats avec le soutien de l'équipe Football Performance Insights

Tandis qu'un festival de football sans précédent se déroule dans un cadre exceptionnel au pied de l'emblématique tour Aspire, les six membres du Groupe d'étude technique (GET) de la FIFA se concentrent sur l'analyse et l'évaluation des tendances, des innovations tactiques et des performances de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025™, dont le format a été élargi.

La première compétition FIFA réunissant 48 équipes a débuté le 3 novembre et se déroule presque intégralement au sein du complexe sportif ultramoderne et spécialement conçu à cet effet, situé dans la zone Aspire. Au total, 104 matchs sont disputés sur le site de ce complexe sportif et parc renommé, situé juste à l'ouest du centre-ville de Doha. La finale aura lieu le 27 novembre au stade international Khalifa voisin, qui a déjà accueilli huit matchs mémorables lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

« À la FIFA, nous sommes très fiers d'accueillir un groupe d'étude technique exceptionnel, composé de représentants de plusieurs pays, pour ce magnifique tournoi », a déclaré Pascal Zuberbühler, expert senior football de la FIFA et ancien gardien de but suisse, qui dirige le GET.

« Ici, à l’Aspire Zone – un tout nouvel espace magnifique – chaque membre du TSG bénéficie d’un programme personnalisé. Ils prennent place dans les tribunes, observent, prennent des notes, analysent les matchs et transmettent leurs observations directement à notre équipe d’analyse de la performance footballistique. »

Les membres du TSG qui rejoignent Zuberbühler et l'équipe Football Performance Insights, dirigée par Arron Ackerman, Harvey Rutherford et Alex Goddard au Qatar, sont Louis Carey, défenseur historique de Bristol City, Damien Duff, ancien ailier de la République d'Irlande et récent entraîneur de Shelbourne FC, Hérita Ilunga, ancienne défenseure internationale de la RD Congo, Simone Jatobá, ancienne sélectionneuse de l'équipe nationale féminine brésilienne des moins de 17 ans, Ives Serneels, sélectionneur historique de l'équipe nationale féminine belge, et Aron Winter, ancien international néerlandais.

Les observations et rapports des experts du TSG s'appuient sur les données compilées par l'équipe Football Performance Insights de la FIFA. Les tendances qui en résultent sont ensuite présentées sur fifatrainingcentre.com, une plateforme innovante accessible aux joueurs et aux entraîneurs du monde entier. Le TSG désigne également les lauréats de distinctions telles que le Ballon d'Or adidas, le Gant d'Or adidas et le Prix du Fair-Play.

« J’espère que nous recevrons de nombreuses ressources et informations utiles », a déclaré Winter, qui a récemment entraîné l’équipe nationale du Suriname, son pays natal. « Il est également essentiel de pouvoir partager ces informations. Tout ce que l’on observe sur et en dehors du terrain peut contribuer au développement du football chez les jeunes… Toutes ces informations permettent à la plupart d’entre eux de se sentir bien et de comprendre ce que signifie apprendre et progresser. C’est vraiment formidable. »

La phase de groupes, riche en émotions, se poursuit à l’Aspire Zone jusqu’au 11 novembre. Les seizièmes de finale, une première dans l’histoire des compétitions FIFA, se joueront les 14 et 15 novembre. Les équipes restantes, composées de futures stars, s’affronteront pour la gloire et une chance de disputer la finale au spectaculaire stade Khalifa. Les billets, incluant des matchs individuels et des pass journée, sont disponibles ici.

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur les membres du TSG pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Qatar 2025.

Louis Carey

Originaire de Bristol, en Angleterre, Louis Carey a disputé plus de 550 matchs pour le club de sa ville natale, le Bristol City FC, entre 1995 et 2014 (avec un court passage à Coventry City FC en 2004-2005). Il a contribué à la victoire des Robins en Football League Trophy en 2003. Après sa retraite en 2015, Carey s’est tourné vers l’entraînement. Il a d’abord travaillé comme entraîneur des jeunes à Southampton FC avant de rejoindre Forest Green Rovers FC, où il a occupé le poste d’entraîneur adjoint de l’équipe première.

Damien Duff

Joueur talentueux et plein d’énergie, Damien Duff a porté 100 fois le maillot de la République d’Irlande, se distinguant notamment par une prestation remarquable lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002™. Il faisait également partie de l’équipe irlandaise qui a terminé troisième au Championnat du monde des moins de 20 ans de la FIFA 1997. Sa longue carrière en club l’a mené à Blackburn Rovers FC, Chelsea FC, Newcastle United FC et Fulham FC. Il a ensuite entraîné en Irlande et en Écosse, avant de diriger le Shelbourne FC de 2021 à 2025.

Hérita Ilunga

Hérita Ilunga a porté 32 fois le maillot de la RD Congo et a participé aux Coupes d’Afrique des Nations 2004 et 2006 (atteignant les quarts de finale lors de cette dernière). Ce défenseur a connu une belle carrière en club, notamment avec quatre saisons à l’AS Saint-Étienne et trois campagnes en Premier League avec West Ham United. Il a ensuite travaillé plusieurs années au sein de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans un rôle technique et a récemment été nommé Directeur du Football à la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA).

Simone Jatobá Internationale brésilienne aux multiples distinctions, Simone Jatobá a représenté le Brésil à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2003™ aux États-Unis et à celle de 2007 en Chine, où As Canarinhas ont atteint la finale. Elle a également participé aux Jeux olympiques d’été de 2000 et 2008. Sa carrière professionnelle l’a menée en Espagne, en France et en Russie. Elle a entraîné l’équipe féminine U-17 du Brésil lors des Coupes du Monde Féminines U-17 de la FIFA 2022 et 2024.

Ives Serneels

Sa longue carrière de joueur a été marquée par un titre de champion de Belgique remporté avec Lierse SK en 1997. Après sa retraite, Ives Serneels s’est tourné vers le coaching, d’abord en club, avant de prendre en charge l’équipe nationale féminine de Belgique, qu’il a dirigée de 2011 à 2024. Sous sa direction, les Red Flames ont disputé leurs deux premières phases finales du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA, en 2017 et 2022, atteignant les quarts de finale lors de cette dernière édition.

Aron Winter Milieu de terrain de renom, Aron Winter a fait partie des sélections néerlandaises lors des Coupes du Monde de la FIFA™ en 1990, 1994 et 1998, ainsi qu’au Championnat d’Europe de l’UEFA victorieux en 1988, et également en 1992, 1996 et 2000. Il a compté 84 sélections avec les Oranje et marqué six buts. Winter a remporté d’importants trophées avec l’AFC Ajax et l’Inter Milan. Sa carrière d’entraîneur comprend des passages comme adjoint à l’Ajax et auprès de l’équipe nationale grecque, ainsi que comme entraîneur principal du Toronto FC (2011-2012) et sélectionneur du Suriname.

Pascal Zuberbühler