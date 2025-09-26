Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ : annonce de la composition du Groupe d’étude technique

Le groupe sera dirigé par Pascal Zuberbühler, expert footballistique senior de la FIFA

L’équipe de spécialistes partagera ses analyses approfondies des 52 rencontres de la compétition

À quelques jours de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™, le Chili s’apprête à accueillir les jeunes talents les plus prometteurs du football mondial

L’excitation monte à l’approche de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™. Et tandis que les 24 équipes participantes peaufinent les derniers détails, les stars de demain se préparent à illuminer la scène internationale.

Ces légendes en devenir auront l’opportunité de montrer toute l’étendue de leur talent, sous les yeux attentifs du Groupe d’étude technique de la FIFA, qui mènera une analyse pointue de chaque match de la compétition.

Celui-ci sera dirigé par Pascal Zuberbühler, expert footballistique senior de la FIFA et ancien gardien de la sélection suisse. À ses côtés, il retrouvera Corinne Diacre, ancienne défenseure puis sélectionneuse de l’équipe de France féminine, Marcin Dorna spécialiste expérimenté du développement des jeunes en Pologne, ainsi que l’entraîneur et ancien attaquant chilien Marcelo Jara. Les quatre spécialistes seront épaulés par Harry Lowe,analyste performance senior de la FIFA.

Le rôle du Groupe d’étude technique de la FIFA est de fournir une analyse approfondie des dernières tendances de jeu et innovations tactiques, par le biais d’observations de matches et à l’aide de séquences et données recueillies par l’équipe Analyse des performances et tendances du football. Ces tendances sont ensuite présentées sur le Centre de ressources techniques de la FIFA, une plateforme innovante mise à la disposition des joueurs et entraîneurs du monde entier.Les membres du Groupe d’étude technique sont également chargés de sélectionner les lauréats de distinctions individuelles telles que le Ballon d’or adidas et le Gant d’or adidas.

« Pour cette édition au Chili, nous avons constitué un groupe diversifié de spécialistes aux carrières et aux expériences différentes », a expliqué Pascal Zuberbühler. « J’ai vraiment hâte d’assister à cette compétition, et nous sommes impatients de découvrir la pluralité des styles de jeu proposés ainsi que les différentes approches de la formation des jeunes entre les confédérations. Naturellement, je porterai une attention toute particulière aux performances des gardiens et à leur implication dans le jeu.

Le Centre de ressources techniques offre des contenus très instructifs, qui illustrent l’engagement de la FIFA à mettre la technologie au service du développement du football », a ajouté la légende de la Suisse.

Les 24 meilleures sélections U-20 du monde entier ont rendez-vous au Chili du 27 septembre au 19 octobre pour se disputer le sacre mondial. Parmi elles figurent notamment l’Argentine, sextuple lauréate de l’épreuve, le Brésil, titré à cinq reprises, ainsi que d’autres précédents champions du monde comme la France, l’Espagne ou l’Ukraine.

Les billets sont en vente à partir de seulement CLP 4 000 sur FIFA.com/tickets, offrant aux supporters et supportrices la chance de profiter d’un événement mondial dans une ambiance conviviale et familiale.

Retrouvez ci-dessous de plus amples informations sur les membres du Groupe d’étude technique pour Chili 2025.

Corinne Diacre

L’ancienne défenseure centrale française jouit d’une carrière impressionnante, au cours de laquelle elle a obtenu 121 sélections en équipe nationale, dont 69 en tant que capitaine, pour 14 buts inscrits. L’un d’eux a même offert la qualification aux Bleues pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2003™. Une fois les crampons raccrochés, elle a effectué une reconversion réussie vers le métier d’entraîneure, devant même la première femme en France à prendre la tête d’une équipe professionnelle masculine. De 2017 à 2023, elle a pris les rênes de l’équipe de France féminine, qu’elle a menée jusqu’en quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine en 2019.

Marcin Dorna

Marcin Dorna a consacré sa carrière au développement du football de jeunes en Pologne. Depuis son arrivée à la Fédération Polonaise de Football en 2008, il a entraîné les équipes nationales de jeunes dans quasiment toutes les catégories d’âge. Son fait d’arme le plus notable est d’avoir conduit la sélection U-17 jusqu’en demi-finales de l’EURO U-17 de l’UEFA. Aujourd’hui, il occupe le poste de directeur sportif au sein de la fédération polonaise.

Marcelo Jara

Au Chili, Marcelo Jara a évolué sous les couleurs de sept clubs (Universidad de Chile, Unión Española, Deportes Concepción, Coquimbo Unido, Universidad de Concepción, Provincial Osorno et O’Higgins). Il a également remporté le championnat de première division deux saisons consécutives avec l’Universidad de Chile en 1994 et 1995. En 1993, il jouit de son unique sélection en équipe nationale chilienne. Après avoir raccroché les crampons, il s’est tourné vers une carrière d’entraîneur, qui l’a vu prendre la tête par intérim de l’Universidad de Chile puis, plus récemment, du Deportes Rengo.

Pascal Zuberbühler