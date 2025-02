Pour Arsène Wenger, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA contribue à renforcer les clubs

« La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ peut contribuer à renforcer les clubs », déclare le directeur du développement du football mondial de la FIFA en visite en Égypte

La toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 réunira 32 des meilleurs clubs du monde qui s’affronteront pour s’emparer de ce nouveau trophée aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet

Selon le technicien alsacien, le format inclusif de la compétition, qui permet aux six confédérations d’être représentées, « donne à chaque équipe la possibilité » de devenir champion

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, a expliqué que la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ aiderait l’instance dirigeante du football mondial à se rapprocher de son objectif de faire du football un sport véritablement planétaire, car elle offre « aux clubs l’occasion de se renforcer ».

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025ô réunira aux États-Unis, du 14 juin au 13 juillet, les 32 meilleures équipes de la planète qui se disputeront le titre de premier véritable champion du monde des clubs.

Devant des millions de supporters attendus dans les stades et des milliards de téléspectateurs à travers le monde, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA réunira pour la première fois les meilleurs clubs du monde, représentant les six confédérations.

« Notre objectif est de développer le football de clubs aux quatre coins du monde et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA est l’occasion pour les clubs de se renforcer », a déclaré l’ancien manager des Gunners lors d’un événement organisé au siège de la Fédération égyptienne de football, dans sa capitale du Caire.

« Pour l’heure, les meilleurs clubs se trouvent en Europe, ça ne fait aucun doute. Nous voulons avoir des clubs de football compétitifs partout dans le monde. C’est l’un des objectifs de notre programme : développer le football à l’échelle planétaire. La Coupe du Monde des Clubs peut contribuer à renforcer les clubs. »

Les équipes peuvent décrocher leur billet pour le tournoi de deux manières : en remportant la plus prestigieuse des compétitions de clubs de leur confédération ou à l’issue d’un classement établi en fonction des performances d’un club dans la plus prestigieuse des compétitions de son continent au cours de la période de qualification de quatre ans.

Ainsi, les champions de chaque confédération seront représentés, ce qui permettra aux clubs de se mesurer à des adversaires de haut niveau venus d’autres régions et continents. Cette compétition sera également l’occasion pour certains des meilleurs joueurs de la planète, dont l’équipe nationale n’a que peu de chances de remporter la Coupe du monde de la FIFAô, de soulever un trophée international.

Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, en visite à la Fédération égyptienne de football Previous 01 / 06 Egyptian Football Association President Hany Abo Rida presents a jersey to FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger 02 / 06 Group photo during FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger's visit to the Egyptian Football Association 03 / 06 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger talks to Egyptian Football Association President Hany Abo Rida 04 / 06 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger waves during his visit to the Egyptian Football Association 05 / 06 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger talks to Egyptian Football Association President Hany Abo Rida 06 / 06 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger speaks during a press conference Next

« Tous les joueurs n’ont pas la chance de naître dans un pays susceptible de remporter la Coupe du Monde, mais si vous êtes le meilleur joueur du monde, vous pouvez quand même devenir un champion, car vous avez joué dans les plus grands clubs », a expliqué M. Wenger. « C’est (aussi) l’occasion d’offrir de nouvelles perspectives, car un footballeur pourrait se fixer comme nouvel objectif de devenir champion du monde avec son pays et avec son club. Une sorte de consécration ultime. »

Aux côtés de Steven Martens, directeur de la Division Développement du Football Mondial de la FIFA, Arsène Wenger s’est rendu en Égypte pour discuter plus en détail du programme de développement des talents de la FIFA dans le pays.

Créé pour offrir à tous les jeunes talents, filles comme garçons, une voie d’accès au football professionnel où qu’ils se trouvent dans le monde, le programme de développement des talents de la FIFA a déjà bénéficié à plus de 200 associations membres de la FIFA, et plus de 20 Académies de talents de la FIFA ont vu le jour partout dans le monde, sans compter les nombreuses autres à venir.

Arsène Wenger a déclaré qu’il s’attendait à ce que plus de 40 de ces installations soient opérationnelles d’ici la fin de l’année et que les 20 prochaines en soient à leur phase de démarrage, l’objectif étant de parvenir à 75 Académies des talents de la FIFA de haut niveau à la fin de l’année 2027.

« La clé pour offrir une chance aux meilleurs joueurs égyptiens est de détecter les talents, de les former et de les faire jouer », a déclaré le Français à l’issue de sa visite du nouveau centre d’entraînement de la Fédération égyptienne de football, guidée par Hany Abo Rida, président de la fédération et membre du Conseil de la FIFA.

« Nous souhaitons développer le football au plus haut niveau, où que ce soit, et l’Égypte est l’un de ces endroits où la passion déborde. Le pays compte de nombreux jeunes talents aux qualités techniques exceptionnelles, et c’est pourquoi je pense que nous pouvons faire un excellent travail ensemble. »

Il a ajouté : « C’est ce que nous voulons intégrer dans la fédération, car ses infrastructures sont plutôt bien adaptées à la compétition. La situation est loin d’être désastreuse. L’équipe nationale est compétitive et compte de bons joueurs, dont certains sont des stars en Europe. »