La valeur des méga-événements sportifs pour le développement durable à l'honneur aux Nations Unies

À un événement de haut niveau aux Nations Uunies à New York, le COL de la Russie et celui du Qatar se sont joints au Secrétaire général Ban Ki-Moon et à d'autres représentants du monde du sport, dont les vainqueurs de la Coupe du Monde Cafu et Carli Lloyd, pour discuter de la valeur de l'accueil de méga-événements sportifs pour le développement durable.

"Les méga-événements sportifs ont toujours contribué au changement durable", a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon. "Les bienfaits de ces événements n'ont pas toujours été durables, mais ils doivent l'être. Les méga-événements sportifs doivent laisser des héritages durables qui profitent aux sociétés longtemps après la fin de la compétition en elle-même. Tous les hôtes de méga-événements devraient intégrer le développement durable au cœur de leur démarche. Travaillons ensemble pour faire en sorte que le slogan de tous les méga-événements à l'avenir soit 'plus propre, plus vert et plus durable'."

Suite à une introduction de Ban Ki-Moon, Hassan Al Thawadi, Secrétaire général pour le Supreme Committee for Delivery and Legacy (Comité Suprême pour la Livraison et l'Héritage ou SC) et Directeur général du Comité Organisateur Local 2022, a ajouté : "Le football est indiscutablement le passe-temps numéro un au Moyen-Orient. Nous vivons et nous respirons le football. Où que vous alliez dans la région, vous verrez le football en train d'être pratiqué : dans les stades, les parcs, les rues, aux ronds-points et sur les plages. Le football joue un rôle vital dans la structure de nos sociétés. Le Moyen-Orient, ce sont des pays multiples, des cultures multiples, des religions multiples et je peux vous assurer qu'à travers toute la région, la passion pour le football nous unit comme aucun autre phénomène."

"Depuis le jour où on nous avons lancé notre candidature, nous répétons à l'envi que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ne sera pas la Coupe du Monde du Qatar, mais une Coupe du Monde pour le Moyen-Orient tout entier", ajoute-t-il. "Nous croyons passionnément que c'est le moment parfait pour organiser un événement de cette ampleur dans notre région. Si vous allumez la télévision pour regarder les informations, les images vous donneront à voir un monde ravagé par des discours extrêmes et qui divisent. Cela tend à suggérer que nous vivons dans un monde où les différences entre les peuples sont exacerbées et utilisées pour attiser les conflits, au lieu d'être célébrées. Des heures de couverture médiatique et des milliers de mots sont consacrés à essayer de nous expliquer pourquoi nous devrions avoir peur des gens qui ont des croyances différentes. Dans ce climat d'extrémisme, il est important de se souvenir qu'un autre discours existe."

Le message du COL de la Russie a été similaire : les méga-événements sportifs et la Coupe du Monde de la FIFA™ doivent faire une différence dans la vie des gens grâce au pouvoir du sport. Milana Verkhunova, Directrice de la Division développement durable pour le COL 2018, a reconnu que la Coupe du Monde était plus qu'un simple tournoi, que c'était une opportunité de transformer la perception d'un pays tout entier en utilisant le pouvoir du sport. Cela inclut neuf problématiques-clés et 25 objectifs de performances de dimension sociale, environnementale et économique.

Verkhunova a donné un aperçu de l'échelle du développement entrepris par la Russie pour organiser une très grande Coupe du Monde, mais également de la taille du défi pour changer l'idée que les gens se font de la Russie. "Nous pouvons utiliser le football comme un outil pour le développement social. Nous voulons promouvoir le tourisme en Russie. Il y a tant de choses à évoquer, mais nous voulons nous intéresser non seulement aux héritages tangibles, mais aussi à l'impact immatériel de la Coupe du Monde. Outre de nouveaux stades, les aéroports, les infrastructures routières, les services publics et l'embellissement urbain qui sont en cours d'élaboration, nous mettons en œuvre plus de 100 projets et activités en matière de santé et de sécurité, de solidarité et d'égalité dans les secteurs traditionnels du sport, ainsi que des actions pour la biodiversité et la protection de l'environnement. Nous pouvons certainement utiliser les méga-événements comme un outil pour le développement durable."

Nasser Al Khater, Secrétaire Général Adjoint de SC pour les Questions des Tournois, a lui aussi évoqué les défis et les opportunités liées à un événement crucial comme la Coupe du Monde de la FIFA 2022™. "Nous sommes convaincus qu'au cours des six années à venir, tout le monde pourra voir que cette Coupe du Monde agira comme un moteur pour réellement stimuler le progrès, ce qui aura un impact direct sur l'avenir de ce pay", estime-t-il. "Une Coupe du Monde est en général une célébration des cultures et je crois que cette Coupe du Monde ne sera pas différente."

La séance s'est déroulée en présence de personnalités clés du monde du sport et de la politique du monde entier, parmi lesquelles le légendaire Brésilien et double vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA Cafu, ainsi que la vainqueure de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, l'Américaine Carli Lloyd ainsi que Laksmi Puri, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et Directrice d'ONU Femmes, Wilfried Lemke, Conseiller spécial pour le développement du sport et la paix, la légende du basket-ball Dikembe Mutombo et enfin l'Allemande Verena Bentele, 12 fois médaillée d'or aux Jeux Paralympiques.

La réunion a été co-organisée par les Missions permanentes de l'Allemagne, du Qatar, de la République de Corée, de la Fédération russe et de la Tunisie, conjointement avec le Bureau des Nations unies pour le sport au service du développement et de la paix (UNOSDP).